Parece una avispa pero tiene el tamaño de una mosca: ¿pica este insecto que prolifera estos días en Alicante?

Si alguna vez te has cruzado con un insecto que parece una avispa en miniatura, pero que no te ha picado, es probable que hayas encontrado una mosca plumón (Sphaerophoria scripta). Este pequeño insecto, de apariencia similar a una avispa, es un miembro de la familia de las moscas sírfidas, conocidas por su apariencia amarilla y negra, que genera confusión con las avispas. No es agresivo y no tiene aguijón, por lo que aunque su aspecto pueda resultar intimidante, no representa ningún peligro para las personas.

¿Qué es la mosca plumón Sphaerophoria scripta?

La mosca plumón es un insecto de tamaño pequeño, que generalmente mide entre 5 y 10 mm de largo. Su cuerpo cubierto de finas vellosidades y sus colores brillantes, como el amarillo y negro, hacen que se asemeje a las avispas, pero, a diferencia de ellas, no pica. Esta especie se encuentra en áreas con vegetación, como jardines, huertos y zonas floridas, ya que su principal fuente de alimento es el néctar de las flores.

Prolifera principalmente durante la primavera y el verano, cuando las temperaturas son más cálidas y las flores están en pleno auge. Durante estos meses, las condiciones son ideales para que las moscas adultas se alimenten del néctar de las flores y se reproduzcan.

¿Por qué se confunde con una avispa?

La mosca sírfida parece una avispa pero no lo es / J.A.G.

Lo que más llama la atención de esta mosca es su apariencia. Gracias a sus franjas amarillas y negras, similar a la de una avispa, muchas personas pueden confundirse al verla. Sin embargo, al observar más de cerca, es fácil notar que se trata de una mosca y no de un insecto peligroso. Además, las moscas sírfidas tienen un vuelo característico, que es más errático y menos agresivo que el de las avispas.

Beneficios para el ecosistema

Aunque su aspecto pueda intimidar a algunos, la mosca plumón es en realidad un insecto muy beneficioso para el ecosistema. Durante su fase larval, se alimenta de pulgones, contribuyendo al control natural de plagas en jardines y cultivos. De esta manera, estas moscas ayudan a reducir la cantidad de insectos dañinos que afectan a las plantas.

¿Está en Alicante?

Las moscas sírfidas son beneficiosas para el ecosistema. / J.A.G.

Sí, Sphaerophoria scripta es una especie común en muchas partes de Europa. Los jardines, parques y zonas rurales de la provincia son hábitats perfectos para estas moscas, ya que ofrecen una abundancia de flores de las cuales se alimentan.

Las hembras depositan sus huevos en las hojas de las plantas, donde las larvas se desarrollarán y se alimentarán de pulgones y otros pequeños insectos. Este ciclo de vida se repite a lo largo de la temporada cálida, asegurando una presencia constante de estos insectos beneficiosos en jardines y campos durante los meses más cálidos del año.