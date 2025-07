Kabir Mulchandani: “Queremos que la Fundación Pacha sea una fuerza transformadora en Ibiza”

Bajo la dirección de Kabir Mulchandani, presidente del Grupo Pacha y de la Fundación, la entidad se prepara para desplegar en 2025 su plan más ambicioso: más de 40 iniciativas con un presupuesto récord de medio millón de euros. En esta exclusiva, Mulchandani desgrana su visión, los proyectos clave y la pasión que conecta el alma de la isla con el propósito transformador de la Fundación.

-Como presidente del Grupo Pacha y de la Fundación Pacha, ¿qué impulsa su visión sobre el papel de la Fundación en Ibiza?

-Mi visión es convertir la Fundación Pacha en una fuerza transformadora para el cambio positivo en Ibiza, enraizada en el vibrante legado de la isla. Desde que asumí el liderazgo tras la adquisición por parte de FIVE Holdings en 2023, me he centrado en ampliar nuestro impacto a través de la solidaridad, la resiliencia y la excelencia. Ibiza es el alma de Pacha, y la Fundación canaliza esa energía hacia iniciativas que fortalecen las comunidades, preservan la cultura y protegen el medio ambiente. Se trata de crear un legado duradero para la isla que consideramos nuestro hogar.

-¿Cuáles son los objetivos de la Fundación Pacha para 2025 y qué tan significativa es la inversión económica para este año?

-En 2025, nos proponemos transformar Ibiza con nuestro plan más ambicioso hasta la fecha, respaldado por un presupuesto de 500.000 €, lo que supone un incremento del 430% desde 2023. Nuestro objetivo es llevar a cabo más de 40 iniciativas que refuercen el bienestar social, el patrimonio cultural, la resiliencia deportiva y la conservación del medioambiente. Esta inversión refleja nuestro compromiso con escalar el impacto, desde el acceso a la atención sanitaria hasta la protección marina, asegurando que cada euro genere beneficios tangibles para la población y el ecosistema de Ibiza.

-¿Puede destacar proyectos clave o áreas de enfoque para la Fundación Pacha en 2025?

-Estamos desplegando proyectos de alto impacto basados en cuatro pilares.

Culturalmente, organizaremos tres eventos musicales en el puerto de Ibiza para celebrar nuestro legado artístico e involucrar a las comunidades.

A nivel medioambiental, lanzaremos campamentos educativos de buceo, instalaremos puntos de reciclaje inteligentes y patrocinaremos grandes foros de . conservación en Ibiza, Formentera y el Mediterráneo.

En el ámbito social, financiaremos programas sanitarios como los de Fundación Conciencia y APNEEF, centrados en niños y familias en riesgo.

En el ámbito deportivo, apoyaremos clubes juveniles y eventos deportivos internacionales para fomentar la resiliencia. Estas iniciativas moldearán el futuro de Ibiza.

-¿Cómo contribuye el consejo de la Fundación a su éxito, y qué experiencia única aportan sus miembros?

-Nuestro consejo es una fuerza dinámica que garantiza el éxito de nuestras iniciativas. Como presidente, marco la visión estratégica, mientras que los directores generales Josep Antoni Escandell y Mashenka Anand lideran la ejecución con su experiencia operativa y conocimiento comunitario. Las fiduciarias Alba Pau y María Luisa Cava de Llanos aportan un profundo conocimiento de las necesidades culturales y sociales de Ibiza, y David Samuel Shepley añade una perspectiva global sobre sostenibilidad. Su experiencia colectiva es fundamental para nuestra misión.

-¿Por qué Ibiza está en el centro de todo lo que hace la Fundación Pacha?

-Ibiza es más que una isla: es un estilo de vida, vibrante en cultura, comunidad y belleza natural. La Fundación Pacha existe para proteger y elevar ese espíritu. Cada iniciativa, desde eventos musicales hasta la conservación marina, está diseñada para reforzar la identidad de Ibiza y asegurar que su legado prospere durante generaciones. Como parte del Grupo Pacha, estamos profundamente arraigados aquí, y nuestro trabajo refleja el corazón y el alma de la isla.