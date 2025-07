Verdad vs. Mentira

¿Cuánta verdad puede soportar una dictadura y cuánta mentira una democracia? Con esta pregunta, tan difícil de responder, comienza el último libro de Pepe Reig Cruañes, En manos de la desinformación. Posverdad, posperiodismo, posdemocracia, y que nos hace mirar de frente a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: cómo preservar la libertad de información en un momento en el que la mentira circula con mayor velocidad y alcance que nunca.

Tras la cariñosa presentación por parte de Andrés Perelló, amigo «desde hace un rato» del autor, participaron para hablar de este interesante y necesario ensayo la periodista Pilar Cuenca, Ana Barceló, portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Alicante, y el economista Andrés Pedreño, fundador de varias iniciativas sobre Inteligencia Artificial.

Pepe Reig, autor del libro "En manos de la desinformación". / información

Este libro nos describe un mundo en el que la desinformación ya no es un accidente, sino una estrategia política que, más que amordazar a la prensa, que también, pretende quitarle la credibilidad en el manejo de los hechos; intenta conseguir legitimar la mentira, o al menos, aumentar la desconfianza de la sociedad ante cualquier cosa que pueda parecer verdad. El secreto y la mentira son sus aliados. Las dictaduras suprimen los hechos incómodos y las democracias los convierten en opiniones marginales y los relativizan. Hemos llegado a un punto en el que el valor de la información no radica en la verdad que encierra, sino en que sea atractiva para garantizar su difusión y que parezca real.

Con este panorama desolador y que no es que esté por venir, sino que ya lo tenemos aquí, las soluciones pasan por una revolución educativa para conseguir que la sociedad no sea tan vulnerable y manipulable como es en la actualidad, con un periodismo verificador, con alfabetización mediática y legislar a favor de los derechos del público.

Pepa González Crespo leyó unas palabras del autor. / INFORMACIÓN

En resumen, cuando las ideologías, los valores y las creencias se debilitan, pierde la democracia y gana el populismo. Eso es lo que la posverdad esconde.

Cinturón vs. Tirantes

(Dedicado a los que no les gustan las mangas de las chaquetas largas). El otro día estuve en una boda de postín. Chaqués y rigurosos trajes oscuros en los caballeros y vestidos largos y vaporosos en las invitadas. Y todo tipo de abanicos. Grandes, pequeños, estampados, lisos, a pilas… funcionando sin parar. Durante el estupendo, abundante y riquísimo cóctel, actuó un grupo de flamenquito que nos hizo bailar sin parar. Con una temperatura de casi treinta grados y una humedad de país tropical, nos sentamos a la mesa, al aire libre, sudando como pollos. Pero todo el mundo guardando la compostura, así que asumiendo que la sauna iba a continuar.

Con traje, tirantes en lugar de cinturón. / INFORMACIÓN

Resignados a que nos dieran agujetas en los brazos de darle al paypay, en esto que el novio coge el micrófono y dijo que sabía que había un protocolo, pero que liberaba a los invitados, y que podían quitarse corbata y chaqueta. El evento se convirtió en una desbandada de colibríes, a ver quién se despojaba antes de estas prendas. En mi mesa, un compañero, cónsul para más señas y bailongo como el que más, ¡podía escurrir la corbata! Añado que a las señoras nos liberaron de los tacones, porque repartieron unas comodísimas alpargatas que nos calzamos la mayoría.

Una tradición que no se pierde: el manteo al novio. / INFORMACIÓN

Todo este preámbulo viene para contar que, tras desprenderse los caballeros de las chaquetas, comprobamos que muchos de ellos usaban tirantes en lugar de cinturón. Pero muchos-muchos, y de todas las edades. Como la curiosidad puede más que la prudencia, le pregunté a un grupo de chicos, de esos ideales con tipo de torero, el porqué de este cambio. Así me enteré que con traje de chaqueta hay que usar tirantes porque el cinturón sólo se debe utilizar cuando llevas chaqueta sport. Ya perdí la prudencia que me quedaba para insistir sobre qué sentido tenía usar tirantes, cuando con traje normalmente el protocolo no permite quitarse la chaqueta… Y con la explicación que me dieron, casi «me estalla la cabeza», como diría aquella. Lo primero, para que con la chaqueta cerrada no se notara la hebilla del cinturón y no alterara la limpieza de la hechura del traje y, por otro, que cuando la chaqueta iba desabrochada se entreveían los tirantes y que eso quedaba elegante y sexy…

Las bodas requieren de una preparación para ensayar el baile que sugieren los novios. / INFORMACIÓN

Fuera de estos detalles, las bodas hay que prepararlas con tiempo. No sé si es lo habitual, pero llevo ya alguna en la que los novios te mandan con meses de antelación un vídeo con un baile que hay que ensayar para luego representarlo todos juntos. El cónsul del que hablaba antes y que tiene nombre de día de la semana, dirigió varios ensayos previos para que los invitados fueran preparados para el espectáculo. ¡Qué estrés, porque el baile, fácil, fácil no era! A la próxima, que pongan un chotis, que a unas malas… ¡no hay que salir del ladrillo!