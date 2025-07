¿Es posible viajar sin la Tarjeta Sanitaria Europea?

Es cierto que con el DNI podemos viajar por toda Europa, lo que es una gran ventaja y nos evita tener que hacer o renovar el pasaporte. Sin embargo para planificar un viaje al cien por cien y evitarnos sustos hay algo primordial que debes tener en cuenta por encima de cualquier seguro de viaje: el de tu salud.

Si estás a punto de viajar por Europa y no has recibido aún tu Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), que no cunda el pánico. Y es que sí, es posible viajar sin ella siempre que sepas cómo obtener su alternativa legal: el Certificado Provisional Sustitutorio (CPS). Aquí te explicamos qué es, cómo se consigue y qué coberturas ofrece.

¿Qué es el Certificado Provisional Sustitutorio?

El CPS es un documento personal, intransferible y gratuito que sustituye a la Tarjeta Sanitaria Europea por un periodo de tiempo determinado, es decir, temporalmente. La cobertura de este certificado es la misma que la del TSE, pero su validez es limitada.

¿Cuánto dura el Certificado Provisional Sustitutorio?

La validez máxima del CPS es de 90 días al año, pudiéndose solicitar por días exactos de viaje para no consumirlos. Un ejemplo: si te vas de viaje a París durante diez días, puedes pedir un CPS para esas fechas y disponer de otros 80 días para otras escapadas durante el año. Eso sí: tendrás que volver a pasar por el proceso de solicitud (lo cual, quizá, no compense si viajas mucho). Ahora bien: ten en cuenta que una vez emitido el CPS no puede anularse.

Es importante verificar que el CPS siga siendo válido hasta el final del viaje, ya que si no se cumplen los requisitos del sistema sanitario español, podrían reclamarse los gastos como prestaciones indebidas.

¿Dónde es válido?

Tanto el CPS como la TSE son válidos en:

Los 27 países de la Unión Europea

Islandia, Liechtenstein y Noruega (Espacio Económico Europeo)

(Espacio Económico Europeo) Suiza

Reino Unido

Y, atención: No es válido en Andorra. Para viajar allí, deberás tramitar el certificado E-AND-111 desde la Seguridad Social.

Archivo - Varios turistas con maletas en imagen de archivo / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Qué cubre el CPS?

El Certificado Provisional Sustitutorio cubre:

La asistencia por enfermedad común o tienes un accidente

Tratamientos para enfermedades crónicas o preexistentes (como asma, diálisis, oxigenoterapia o quimioterapia), aunque estos requieren acuerdo previo con el centro de salud del país de destino.

En algunos casos, deberás asumir una parte del coste sanitario (copago), igual que los ciudadanos del país que visitas. Estos gastos no son reembolsables, así que infórmate bien antes de partir si te encuentras en cualquier situación en la que puedas necesitar asistencia sanitaria.

¿Cuándo no puedes usar el CPS?

El CPS no es válido si:

El objetivo del viaje es recibir un tratamiento médico programado: para este caso necesitarás el formulario E-112/S2 .

. Trasladas tu residencia habitual a otro país europeo.

¿Cuándo te conviene solicitarlo?

Es conveniente que solicites el Certificado Provisional Sustitutorio en los siguientes casos:

Si por cualquier circunstancia no recibes la TSE a tiempo para el viaje.

para el viaje. Si necesitas efectos retroactivos para una estancia ya realizada.

para una estancia ya realizada. Si el derecho a la asistencia sanitaria está limitado por legislación interna.

por legislación interna. Si el desplazamiento es inminente y no puedes tramitarlo.

Cómo solicitar el CPS

Tienes dos opciones para solicitar le CPS, la forma más rápida es online desde la web de la Seguridad Social (INSS), con o sin certificado digital o tu Cl@ve. Una vez hayas hecho todo el procedimiento se te descargará directamente un pdf.

La otra opción es solicitarlo presencialmente en cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o en las Direcciones del Instituto Social de la Marina (para trabajadores del mar), con cita previa. Te lo entregarán a mano al momento.

Cosas a tener en cuenta

Cada miembro de la familia debe tener su propio CPS, ya que es personal e intransferible: si viajas en familia o con niños a cargo, estos deberán tener cada uno su propio certificado.

¿Puedo tener la TSE y el CPS a la vez?

Sí. Ambos documentos son compatibles. Si ya solicitaste la TSE pero no ha llegado a tiempo, puedes descargar el CPS para asegurarte de tener cobertura durante el viaje.