Aena expulsa a los sintecho de Barajas tras la apertura del centro de acogida en Latina: "No es un espacio para habitar"

Tras la apertura del centro Pinar de San José, en el distrito de Latina, como albergue de acogida para las personas sin hogar que, desde hace meses, pernoctan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Aena ha tomado una decisión. Desde este lunes, fecha en la que el refugio abrió sus puertas, la compañía ha comenzado a informar a las personas sin hogar que continuan pernoctando, que no será posible su permanencia en las instalaciones en los próximos días.

Con 150 plazas disponibles, este servicio público pretende cubrir las necesidades básicas de los sintecho de Barajas hasta octubre, mes en el que comienza la campaña de frío en la capital. Este jueves, Aena ha informado de que "El Ayuntamiento de Madrid ha puesto un servicio para dar una solución habitacional adecuada" y por ello están facilitando la labor de los trabajadores sociales de sus equipos de calle, "que están tratando de guiar a este colectivo vulnerable a las instalaciones del Ayuntamiento".

Personas sintecho pernoctando en el Aeropuerto de Barajas. / Alba Vigaray

Hasta octubre

Además, señalan que una vez disponible el referido centro de acogida con capacidad suficiente, "las personas que pernoctan en el aeropuerto están siendo informadas de que, en los próximos días, no será posible permanecer en las instalaciones". Al mismo tiempo, la empresa recuerda que las terminales "no son un poder público" y, por tanto, "no tienen competencias administrativas en el ámbito de la atención social".

"Los aeropuertos no son infraestructuras preparadas para habitar, sino que son infraestructuras exclusivamente de paso, que no tienen las condiciones adecuadas para pernoctar, de las que sí dispone el nuevo centro de acogida del Ayuntamiento", concluyen mientras celebran la coordinación con el consistorio. Estas medidas, tomadas tras la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Madrid de un nuevo centro de acogida, podrían suponer la solución al conflicto habitacional.

El albergue permanecerá operativo hasta el 20 de octubre y será coordinado por Samur Social en colaboración con equipos de calle para la derivación de usuarios.