Le cobran siete euros por este motivo en un bar y no da crédito: “Me quedé de piedra”

Cada vez son más los hábitos americanos que adoptamos en los países europeos. Desde los platos típicos estadounidenses, hasta la moda o la forma de hablar. Sin embargo, hay una costumbre concreta que, hasta ahora, no se había adoptado en nuestro país y que está afectando a los bares y restaurantes de España: la cultura de la propina.

Los españoles se muestran completamente opuestos a la propina obligatoria, prefieren tener la posibilidad de elegir contribuir al bote de cada bar o restaurante. Sin embargo, varios clientes se han encontrado con situaciones curiosas en la hostelería española referidas a este tema.

Cobrar siete euros por la propina

En el paseo marítimo del Palo, en Málaga, una usuaria se encontró con que le habían cobrado 3,50 de propina por persona. Ante tal tesitura, decidió compartirlo con @Soycamarero, una cuenta de X, Facebook e Instagram que se compromete con el mundo hostelero mostrando situaciones anómalas que se viven en la hostelería española.

La mujer que con el influencer no supo reaccionar frente a esta circunstancia: “Me quedé de piedra almorzando en el paseo marítimo del Palo en Málaga. 3,5 euros de propina por persona sin ni siquiera consultarlo”. Además, en el ticket se puede observar que la propina no solo tenía el desorbitado precio de siete euros, sino que también incluía IVA.

Las redes estallaron en comentarios en contra de esta imposición. “A mí me presentan esta factura y no me voy hasta que retiren la cantidad”, afirma un seguidor. Y es que esta práctica de añadir automáticamente la propia es propia de Estados Unidos. Cada vez son más los establecimientos españoles en los que la propia se incorpora a la cuenta y suponen una parte fundamental en el salario de los hosteleros.

“La propia se da por la buena atención y porque te sale del alma, obligar es completamente ilegal”, comenta un seguidor, completamente enfurecido ante la situación vivida en la costa española. Muchos de ellos amenazan con no volver a este tipo de establecimientos si les pasa algo parecido, por lo que algo que parece positivo para la hostelería acaba siendo un error garrafal.

Otros seguidores, al contrario de estos que se oponen completamente al método hostelero estadounidense, afirman que debería ser lícito, ya que es una manera de beneficiar el trabajo del camarero. “Yo soy camarera y me parece perfecto”, afirma una usuaria.

Aunque las opiniones tienden más a la supuesta ilegalidad —ilegal no es porque no está regulado por la ley— que se comete cobrando la propina, hay comentarios enfrentados entre clientes y camareros.

La verdad sobre el cobro de la propina

Hace unos días, el dueño del local en el que se cobró esta excesiva propina dio unas palabras en un programa de Antena 3 ante el acoso que había recibido por la propina que había cobrado a esta clienta. Sin embargo, la situación es completamente distinta a la que se imaginan los seguidores de @SoyCamarero.

Fandi, el dueño, afirmó que lo que había en la cuenta no era propina, sino un plato que había sido pedido fuera de carta. "Nosotros no cobramos la propina, la da el cliente a criterio suyo", afirma. Pero esta situación, aunque en este caso sacada de contexto, se repetirá próximamente en locales que adopten, por fin, la influencia americana.