La excusa más absurda para no darle cinco estrellas a un restaurante: “No tiene sentido”

“Lo que no tiene sentido es no darle las cinco estrellas”, expone SoyCamarero en sus redes sociales. Esta cuenta, viral principalmente en X, publicó hace unos días una curiosa reseña que un cliente había dejado en el restaurante malagueño Da Sergio.

Este negocio es un estiloso chiringuito ubicado en la Costa del Sol, en Marbella. Desde hace más de 40 años, ofrece en su carta una diversidad de productos típicos de la tierra. Sin embargo, algo que un cliente consideró error por parte de los dueños ha hecho que su valor en reseñas de Google disminuya.

“Un restaurante muy bueno junto a la playa. Todo muy rico y muy buena atención y ambiente. No le pongo 5 estrellas porque el propietario ha decidido no dar chupitos gratis al final de la comida. No tiene sentido”. Con este mensaje y una puntuación de 4 estrellas se despertó el dueño del local.

Fue el propio dueño el que decidió enviar a SoyCamarero la reseña para que la compartiese en sus redes. Los comentarios explotaron ante tal situación y la indignación se palpaba en el ambiente. “Lo que no tiene sentido es esperar algo gratis. Si quieres chupitos, los pagas”, sentencia un seguidor.

Indignación hostelera

Muchos hosteleros se expresaron irritados contando sus experiencias propias con reseñas que habían recibido de algunos clientes. “A mi restaurante me pusieron 4 estrellas porque hacía mucho calor en la terraza”, cuenta un propietario. Situaciones surrealistas como que el clima afecte al valor de cada negocio se ven día a día en las reseñas de varios locales.

Otras personas comentan en tono burlón comparando con otras situaciones cotidianas como: “Yo le puse una estrella a mi banco porque no me quisieron regalar una hipoteca” o “Le pongo 4 estrellas al Mercadona porque no me ha regalado unos chicles con la compra”.

“Denota el tipo de educación”

El dueño del local se ha pronunciado ante esta reseña que, aunque no resta calidad local, sí que puede ser un factor decisivo a la hora de atraer clientela. “Respecto a esta situación, me gustaría aclarar que sí, invitamos a chupitos, copas, cócteles, a clientes fijos, clientes que vienen casi a diario; pero me gustaría recalcar que, este tipo de comentarios nos lo ponen sobre todo clientes de paso, que solo han venido 1 vez que ni conocemos y eso denota mucho el tipo de educación que tiene hoy en día la sociedad cara a la hostelería”, declara Dani Chiaradonna Rodríguez, propietario del bar afectado.

La hostelería vive momentos difíciles con esta moda de las reseñas bajas. Estas situaciones son reiteradas y cada vez son más las personas que deciden valorar a los locales con puntuaciones bajas por cosas que no tienen la menor importancia.