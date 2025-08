Nelly, el toque que perdura en cada historia

Nelly es mucho más que un producto de fijación para el pelo. Me atrevo a decir, que Nelly es parte de los recuerdos más nostálgicos y bonitos que podemos tener las mujeres de hoy en día. Laboratorios Belloch ha conseguido a lo largo de su historia que, lo que comenzó como una marca de fijadores en espray, se convierta en parte de nosotras. Desde la Fallas de Valencia, las Hogueras de Alicante, la Feria de Abril o La Magdalena hasta influencers y famosos como Mario Vaquerizo o Jessica Bueno.

Los productos de Nelly son un viaje al pasado. En mi caso, el más bonito de todos.

¿Por qué siempre Nelly?

Nelly es todo lo que de pequeña siempre me enseñaron a ser: una mujer libre, intensa e inolvidable, como mi abuela. Elijo Nelly porque su olor me recuerda que nunca se ha marchado del todo y que todo es como antes. Ese olor reconocible que reúne una mezcla a perfume intenso con madera vieja de la casa en la que crecí y, obviamente, a su pelo embadurnado de la laca clásica Nelly, esa del bote azul que todas las abuelas tienen en la estantería del baño. Ella... Siempre tan repeinada, con el pelo perfecto, sin ningún mechón encrespado y con el peinado perfecto que hacía que sus ojos verdes azulados resaltaran más que nada.

Elegir Nelly es volver a las tardes de verano junto a ella, mientras me preparaba la merienda: pan con aceite y azúcar (o chocolate en su defecto). En la cocina, con la ventana abierta haciendo que la leve brisa llenara la sala con el olor de su ropa y su pelo.

Elegir Nelly es volver a abrazarla corriendo al salir del colegio para pasar todo el fin de semana viendo películas de Parchís o Marisol y arreglarnos juntas para ir a misa el domingo. Porque si Doña María se echaba la laca Nelly a mi lado, salíamos peinadas las dos para el resto del año.

Champu seco Nelly / cedida

Nelly: la laca de toda la vida

La laca clásica Nelly de toda la vida aterrizó en el año 1970 y fue la primera laca fijadora en España fabricada en Valencia de la mano de Laboratorios Belloch. Nelly ha representado a mujeres de todas las generaciones desde su creación. Ha sido una revolución en el mundo de la belleza de la mujer, y, hoy en día, cada vez más en la de los hombres. Nelly es esencia atrapada en un bote azul que ha pasado de generación en generación y que ha estado en los tocadores de las mujeres más importantes de nuestro país; en bodas y eventos inolvidables; fijando peinados y momentos únicos.

Fijación histórica / cedida

Los productos de Nelly que no conocías

Nelly es tradición que ha sabido reinventarse a lo largo de la historia. Nelly no es solo una laca clásica, es cuidado capilar orientado a la belleza real y pensada para un cuidado cotidiano accesible para todos. En 2018, tras décadas siendo un icono en cada hogar, la marca renovó su imagen y cambió su apariencia, pero no la esencia. Porque Nelly es un recuerdo, una costumbre y una identidad. Es el vínculo que nos une a personas que ya no están. Es un aroma que podemos oler incluso sin tenerlo cerca. Y eso, ya es haber triunfado como marca.

Los must have de Nelly en el siglo XXI Nelly de toda la vida

Cosméticos

Geles fijadores

Champú seco Nelly

Color Mask (coming soon)

Laca gold

Protectores térmicos

Gama Kids

Cada formato, cada aroma, cada innovación que ha lanzado Laboratorios Belloch ha tenido un propósito: acompañar la belleza real en todas sus formas. Desde la laca clásica hasta el champú seco, las Color Mask o la gama Kids, Nelly ha tejido una comunidad diversa, intergeneracional y auténtica que encuentra en sus productos mucho más que cosmética: encuentra identidad, confianza y memoria.

Hoy en día hay infinidad de productos de belleza, pero puedo asegurar, que mi abuela jamás, ni por todo el dinero del mundo, me dejaría elegir los que no fueran los suyos.