La Comunidad Islámica estudia denunciar a PP y Vox por atentar contra la libertad religiosa en Jumilla

La junta de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), está valorando presentar una denuncia contra el PP y Vox por atentar contra la libertad religiosa, un derecho constitucional recogido en el artículo 16 de la Constitución Española. Esta entidad, que representa el 65% de las comunidades musulmanas en España, considera que el veto a las fiestas musulmanas en Jumilla (Múrcia) es un acto discriminatorio islamófobo. "Es lamentable que en vez de trabajar para la convivencia en el municipio se dediquen a fracturarlo", destaca Mohamed El Ghaidouni, secretario de esta organización.

En Jumilla, hay cerca de 1.500 personas que conforman la comunidad musulmana del municipio. En España, la cifra asciende a los 2,6 millones, según datos de UCIDE. "Vox y el PP se están dedicando a dejar a una parte de sus vecinos a la deriva. Dejan usar el espacio público para las cofradías de Semana Santa pero se lo niegan al Ramadán. No se entiende, y más teniendo en cuenta que los espacios públicos se financian con aportaciones de todos los ciudadanos, y los musulmanes forman parte de ello", señala El Ghaidouni.

La vida imposible a los musulmanes

Un acto que ocurre un mes después de la cacería de inmigrantes en Torre - Pacheco, en la misma región murciana. "Estamos en otra dimensión de normalizar la islamofobia. La xenofobia institucional es lo más grave y no se puede admitir en un Estado de Derecho", señala El Ghaidouni. Según la entidad, este está siendo un verano en que la comunidad musulmana se siente especialmente señalada. "Hace tiempo que Vox usa su máquina de difamación contra los musulmanes haciéndole creer a la ciudadanía que todos sus problemas son porque al lado hay un musulmán: si pierden su trabajo, si sufren, si no llegan a fin de mes... todo es culpa nuestra". Y asegura que esto esta calando, y aumentando de nivel. "Llevar a cabo estas prácticas con mociones nos deja claro que toda esta maquinaria está calculada para hacer la vida imposible a los musulmanes, y por tanto a una parte de la ciudadanía española", señala.

En este sentido, la entidad de los musulmanes en España se muestran especialmente sorprendidos porque el PP participe de este tipo de mociones. "Nos extraña que se sumen a esta teoría de infravalorar la ciudadanía musulmana porque ellos hicieron la Constitución, que deja muy clara la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa", opina. Señala también que el PP validó los acuerdos de cooperación del año 92 con la Comisión Islámica. "Es muy diferente el PP del 92 que el del 2025: entonces nos dieron derechos y ahora nos prohíben usar el espacio público para celebrar una fiesta", sigue El Ghaidouni.

En estos momentos la junta de esta entidad se está planteando si presentar una denuncia ante la justícia por un ataque a los derechos fundamentales, en concreto la libertad religiosa. El Ghaidouni es de los partidarios. "Es la única forma que tenemos, ante esta situación, de que se garantice la legislación española. Si los políticos no respetan su contenido, tenemos que acudir a la Justícia. De no hacerlo, estaremos blanqueando algo inaceptable", defiende El Ghaidouni.