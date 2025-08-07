Fuegos forestales
Mapa del incendio en el sur de Francia: actualización de las hectáreas quemadas
El fuego ya ha arrasado 16.000 hectáreas y ha dejado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos
Germán González
Un ligero descenso de las temperaturas y un viento menos intenso que en las últimas horas han dado una tregua al incendio del sur de Francia que desde el martes por la tarde ya ha arrasado más de 17.000 hectáreas y se ha cobrado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos.
Las llamas siguen aún sin control pero el avance se ha ralentizado. En el siguiente gráfico puede consultar el área afectada.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Temor en la playa de Levante de Benidorm por la llegada de medusas
- El joven asesinado a tiros en Torrevieja fue rematado en el suelo tras caer sobre un niño
- Vecinos del centro de Elche plantan cara al Ayuntamiento contra los ruidos de las barracas en las Fiestas
- Un poblado de chabolas entre Rabasa y el PAU 2
- La Generalitat tramita proteger las casas de Babilonia de Guardamar como núcleo tradicional y da esperanzas a los vecinos
- Las hormigas invaden las casas en la provincia de Alicante
- Ofensiva total contra las construcciones ilegales en suelo rústico e inundable de Alicante
- Las camareras de piso en Benidorm tachan las medidas de apoyo a su trabajo con robots de lentas y simbólicas