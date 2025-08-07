La Primitiva convierte en millonario a un vecino de Novelda y deja otro premio en Sax

La suerte ha hecho doble escala en la provincia de Alicante. El sorteo de La Primitiva del jueves 7 de agosto de 2025 dejó un premio millonario en Novelda y otro de más de 22.000 euros en Sax.

El gran golpe de fortuna fue para un único acertante de primera categoría (6 aciertos) en toda España, que selló su boleto en el despacho receptor número 3.700, en la avenida Reyes Católicos, 78, de Novelda. Su premio: 1.090.528,10 euros.

La combinación ganadora fue 03, 13, 19, 21, 24 y 26, con el complementario 33 y el reintegro 7. El número Joker correspondió al 4 717 666.

Pero la lluvia de premios también llegó a Sax, donde un acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario) se llevó 22.105,30 euros. El boleto fue validado en la Administración de Loterías número 1, en la calle Ramón y Cajal, 1.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.