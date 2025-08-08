Los contagios de VIH por el uso compartido de jeringuillas se convierten en casos aislados

La transmisión del VIH a través del uso de jeringuillas ya se ha convertido en un fenómeno aislado. Así lo pone de manifiesto el doctor José María Zarzalejos, especialista en Medicina Interna en el Instituto Canario de Medicina Agel (ICMA) y cofundador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. "Las relaciones sexuales sin protección constituyen la principal vía de transmisión. Los contagios por vía intravenosa por el uso de drogas ya son anecdóticos, a pesar de que en la actualidad se está extendiendo el chemsex, una práctica que consiste en consumir sustancias para intensificar la actividad sexual. Algunas de ellas se inyectan", afirma el facultativo.

Con base en los últimos registros epidemiológicos de la comunidad, que datan de 2023, esta forma de transmisión representó solo el 0,8% de los nuevos contagios de VIH. Según la información difundida por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias el pasado noviembre, el Archipiélago sumó 238 nuevos casos de la afección en el transcurso de 2023, 45 más que el año anterior, que cerró con 193 nuevos cuadros detectados.

"A pesar de que se ha producido un ligero repunte, la situación se mantiene estable. El perfil mayoritario de afectados lo conforman, desde hace años, los varones de entre 25 y 35 años, que adquieren la infección a través de relaciones sexuales desprotegidas con otros hombres", anota el especialista.

No obstante, uno de los asuntos que más preocupan a los profesionales son los diagnósticos tardíos. De hecho, el 47,2% de los casos registrados en 2023 se encontraban en una fase avanzada. "Por suerte, en la actualidad existe una alta gama de fármacos antirretrovirales que son muy eficaces. Además, los casos de sida con cargas virales muy altas e inmunodepresión severa han descendido de forma notable", afirma el doctor Zarzalejos.

PrEP

El internista aboga por insistir en la importancia que tiene hacer uso del preservativo. Sin embargo, recuerda que, desde hace años, existe la profilaxis preexposición (PrEP), un método de prevención que se integró desde finales de 2019 en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que también se oferta en ICMA. El tratamiento se basa en la combinación de dos fármacos antirretrovirales, y va acompañada de un proceso diagnóstico, un correcto seguimiento y la prevención de otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Para acceder a esta terapia a través de la sanidad pública, es necesario tener al menos 16 años, haber padecido de forma previa alguna ITS documentada, haber tenido más de diez parejas sexuales en el último año o ejercer la prostitución sin métodos preventivos. Entre los requisitos también se incluye el uso de drogas en el contexto sexual sin protección.

"Con el fin de personalizar la asistencia, en este centro hacemos una analítica completa, antes de pautar el tratamiento, para detectar si el paciente tiene algún problema renal o hepático. También realizamos una densitometría ósea. Si hay alguna alteración, recurrimos a un derivado del fármaco -tenofovir disoproxil-, que tiene una dosis mucho más baja y que no produce toxicidad renal ni ósea", informa el experto.

Tal y como indica el doctor, la pauta más empleada contempla la toma de un comprimido al día, durante siete días. Cuando las relaciones sexuales son esporádicas, es posible cambiar la posología. "Si la persona tiene entre uno o dos encuentros sexuales a la semana, se pueden tomar dos comprimidos el mismo día de la relación sexual, uno al día siguiente y otro a las 24 horas. Además, ya se están ensayando otras pautas de administración", comenta José María Zarzalejos, que además garantiza que este tratamiento puede presumir de una tasa de efectividad superior al 99%, siempre y cuando se utilice de forma correcta.

Asimismo, el facultativo señala que en los últimos años se han desarrollado otras PrEP que se aplican por vía intramuscular y que han demostrado una alta eficacia. Una de ellas consiste en una inyección que combina cabotegravir y rilpivirina, y debe suministrarse cada dos meses. Ahora bien, la gran revolución ha sido el lenacapavir, un fármaco que solo requiere dos dosis anuales —espaciadas en seis meses— y que confiere protección durante todo el año.

"El problema de estos tratamientos es que son muy caros para su uso como PrEP, sobre todo lenacapavir. Por eso, aún no se están aplicando para este fin", aclara.

Para las personas que han tenido algún contacto de riesgo, existe la profilaxis posexposición (PEP), un tratamiento de urgencia que se aplica después de haber estado en contacto con fluidos o materiales infectados en hospitales, o bien, haber mantenido relaciones sexuales con una persona afectada por el virus sin tomar precauciones o si estas han fallado.

Este tratamiento debe iniciarse entre las 24 y las 72 horas posteriores, y consiste en una combinación de medicamentos que se toman por vía oral durante 28 días."Actúa sobre el virus e impide que se produzca la infección. Los fármacos que se emplean son muy seguros y eficaces", asegura el especialista del citado centro de la capital grancanaria.

Por otro lado, el profesional destaca que, a pesar de las numerosas campañas de educación y concienciación que impulsan las autoridades sanitarias, preocupa el alarmante aumento de otras ITS como la sífilis, la gonorrea y la clamidia en el Archipiélago, sobre todo en Gran Canaria. Ante esta situación, apuesta por reforzar la información y el acceso a los recursos preventivos.

"Se ha perdido el miedo y, por eso, no se toman precauciones. De ahí la importancia de seguir potenciando las campañas, sobre todo entre la población más joven", concluye el doctor Zarzalejos.