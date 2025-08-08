Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Demuéstralo en nuestro nuevo test de actualidad
Redacción
Pon a prueba tus conocimientos con nuestro test de actualidad semanal. Cada semana seleccionamos algunas de las noticias más destacadas y te retamos a acertar. ¿Cuánto sabes de lo que ha pasado en los últimos días?
- Temor en la playa de Levante de Benidorm por la llegada de medusas
- ¿Por qué están apareciendo vacas muertas en las playas de Alicante?
- El joven asesinado a tiros en Torrevieja fue rematado en el suelo tras caer sobre un niño
- Mario Vaquerizo o el pregón bomba de Elche que ni Vox se esperaba
- Aguas de Alicante trabaja a contrarreloj para eliminar el gran socavón en Playa de San Juan
- Tres perros, un coche de juguete y una escena que solo podía ocurrir en Benidorm
- Hallan a un bañista ahogado en las calas de Torrevieja
- Mario Vaquerizo abre las Fiestas de Elche con un pregón exprés