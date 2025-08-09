Tras el incendio: las imágenes de la zona afectada por el fuego en la Mezquita-Catedral

Ver más galerías relacionadas
A. J. GonzálezVer galería >
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos
Además de afectar a dos capillas, el techo de la zona de la ampliación de Almanzor está ennegrecido y presenta desperfectos