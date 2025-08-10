Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 10 de agosto de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 10 de agosto de 2025 es: 34, 51, 6, 28 y 25, siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir 'humanidad' por José María Ángel
- Mario Vaquerizo, tras el plantón de Vox en el pregón de Elche: “Las guerras de otros no son mis guerras”
- Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos
- 35 minutos dando vueltas para aparcar en Playa de San Juan
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria
- Así puedes ver los fuegos artificiales más espectaculares del verano en Alicante y sin coger el coche
Polop arranca les Festes del Porrat 2025 con un programa lleno de música, tradición y ambiente popular
Ofrecido por