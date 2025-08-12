Medio ambiente

¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península

.

.

Valentina Raffio

El fuego arrasó 39.155 hectáreas en España hasta agosto, un 9% más que en 2024. Este cómputo, sin embargo, no incluye la ola de incendios que esta semana está azotando la Península ibérica, lo que la cifra será significativamente mayor. Según las primeras estimaciones, semana pasada ardieron un total de 25.255 hectáreas en 37 incendios, apuntan desde el Sistema de Información de Incendios Forestales Europeos (EFFIS).

En el siguiente mapa puede comprobar el estado de los principales incendios que siguen en todo el país tanto activos como en vías de ser controlados o extinguidos.

Más fluidez del tráfico o más aparcamientos: desacuerdo en Playa de San Juan con los nuevos estacionamientos de la avenida Costa Blanca

La rebaja del "impuesto de la vivienda" ahorra 10 millones a los jóvenes alicantinos

El autor del incendio de Mombeltrán en Ávila lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción

Cortes de luz este miércoles en Alicante: zonas afectadas y horarios

Un terremoto de tradición en Elche que 13 años después recuerda a Albarranch

El Consell anuncia una inversión de 14 millones para potenciar el sector del vino

Los efectos del calor están detrás de más de la mitad de las urgencias médicas en Alicante

Llega la lluvia de estrellas más espectacular: los mejores lugares para ver las Perseidas en Alicante

