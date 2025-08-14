Incendios forestales

Muere un voluntario que resultó herido en el incendio de Zamora y León

El fallecido, de 37 años, había sufrido quemaduras en el 85% de su cuerpo

Furgonetas y camiones de la UME, tras un incendio en Quintana y Congosto, en León.

Furgonetas y camiones de la UME, tras un incendio en Quintana y Congosto, en León. / Fernando Otero - Europa Press

EFE

Valladolid

Un hombre de 37 años que permanecía ingresado en el Hospital de León por quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo, sufridas mientras combatía las llamas del incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que atravesó a la provincia de León, ha muerto este jueves al no superar esas heridas.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado a EFE el fallecimiento de esta persona, que en el momento de sufrir sus heridas era la que acompañaba al otro hombre que falleció quemado por las llamas en Nogarejas (León).

