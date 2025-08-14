Prisión para la mujer acusada de la muerte de un hombre en Gran Canaria

El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de la mujer detenida el pasado martes en relación a la muerte de una persona en Ojos de Garza, Telde (Gran Canaria), investigada por un delito de homicidio, informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La detenida ha declarado este jueves en el Juzgado número 3 de Telde, en funciones de guardia.

La mujer fue detenida el martes acusada de supuestamente provocar un incendio y la muerte de un hombre que dormía en una furgoneta, que resultó calcinada y estaba situada junto a una casa en la citada localidad, según informó la Policía Nacional.

Los agentes acudieron de madrugada a Camino de la Madera alertados por un incendio iniciado en una vivienda.

Los vecinos de la zona comunicaron a los agentes que el fuego había quemado un vehículo situado cerca de la vivienda, y al inspeccionar el coche encontraron el cuerpo de un hombre calcinado en su interior.

La investigación permitió saber que correspondía a un varón que solía pernoctar en el interior del coche y al que los vecinos conocían.

Además, dijeron a los agentes que la mujer había tenido desavenencias con la víctima, a la que acusaba de guardar enseres suyos en la vivienda.

Días antes, la mujer había amenazado al hombre con quemarlos si no los retiraba, según los testimonios de los vecinos.