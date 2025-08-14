La Fiscalía gallega estudia aplicar medidas cautelares como la prisión para incendiarios

La ola de incendios forestales que asola Galicia, una de las más graves del siglo con casi el triple de superficie arrasada que en los dos últimos años, ya ha calcinado 22.219 hectáreas, un área equivalente a toda la ciudad de Santiago (220 kilómetros cuadrados). Ourense sigue siendo la provincia más afectada. Allí se sitúan los siete fuegos que siguen activos este jueves y permanece activado el nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas a viviendas habitadas. Mientras, los dos aviones Canadair que solicitó España a la Unión Europea para la extinción de incendios que afectan al país han aterrizado hoy en Compostela. El de Chandrexa de Queixa se convierte, así, en el segundo incendio más grande de la historia de Galicia desde que hay registros, solo por detrás del de Folgoso do Courel (Lugo) , que en 2022 quemó 11.800 hectáreas, e igualado con el de ese mismo año en Verín.

La Fiscalía Superior de Galicia recordó este jueves una instrucción interna en la que se insta a valorar medidas cautelares como la prisión provisional ante comportamientos pirómanos. El objetivo: impedir la reincidencia en este tipo de actos. Esa instrucción fue remitida a las fiscalías provinciales gallegas y a las áreas de Santiago, Ferrol y Vigo, según recoge el Ministerio Público en un comunicado al que tuvo acceso EL CORREO GALLEGO. En ella, se insiste en la importancia de "lograr una mayor eficacia para contribuir a la disminución de estas conductas delictivas".

Ante la situación extrema que se vive actualmente en Galicia, la Fiscalía reitera estos postulados e incide en las "dificultades" para obtener pruebas y que estas "no deben ser obstáculos"para la solicitud de estas medidas cautelares. Además, aboga por el uso de sistemas tecnológicos que "permitan armar la causa", como balizamientos, drones, cámaras de trampeo o análisis telefónicos; además de análisis forenses y otros mecanismos que permitan paliar la habitual "falta de testigos". Además, en el caso de las solicitudes de medidas cautelares, como la prisión provisional para los procesados, el fiscal superior, Fernando Suanzes, aboga por que se tenga en cuenta "la especial gravedad del resultado producido y del riesgo ocasionado" .

La fiscal delegada de Medio Ambiente en la comunidad, Carmen Eiró, expone que "no existe una motivación única" entre los pirómanos para prender fuego en los entornos rurales, aunque sus perfiles suelen "contemplar dos características clave»: su pertenencia a estos lugares afectados el conocimiento sobrado de la zona.

A su vez, las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando en las labores de extinción en los incendios de Chandrexa de Queixa, Oímbra y A Mezquita.

Renfe ha suspendido suspende nuevamente la circulación de trenes entre Galicia y Madrid. Apenas dos horas después de que el control de los incendios activos en A Mezquita y A Gudiña, en Ourense, próximos a la vía férrea, permitiera a Renfe reactivar el servicio ferroviario de Alta Velocidad que conecta a Galicia con Madrid, el operador ferroviario se ha visto obligado a suspender nuevamente la circulación entre Puebla de Sanabria y A Gudiña debido a la reactivación de los fuegos.

Además, según informa el 112 Galicia, también se realizaron cortes en la circulación por carretera en la N-525 y la A-52 a su paso por A Gudiña. Las vías están cortadas en ambos sentidos, así como en la A-52 en Cualedro, en el kilómetro 173, y en A Mezquita, entre los kilómetros 113 y 129.

Según los datos divulgados por la Consellería de Medio Rural, el municipio más asolado por las llamas es Chandrexa de Queixa, donde siguen activos dos focos: el de Requeixo, que ya ha calcinado alrededor de 4.500 hectáreas, y el de Parafita, con otras 5.000 hectáreas arrasadas, parte en el límite con el municipio de Manzaneda. Estos dos focos activos, el de Parafita y el de Requeixo, se unieron durante la mañana del jueves, complicando aún más una situación que sigue fuera de control. Las labores de extinción se dificultan por la complejidad del terreno, las altas temperaturas y el viento.

Además, se han quemado otras 5.000 hectáreas en Oímbra-A Granxa, 4.000 en el fuego de A Mezquita-A Esculqueira y 1.700 en Maceda-Santiso, todos ellos todavía activos. También están activos dos incendios en Vilardevós-Vilardecervos (200 ha) y Larouco-Seadur (150 ha).

Otros focos importantes en la provincia ourensana pero que se han dado como estabilizados son los de Maceda-Castro de Escuadro (450 ha), Vilariño de Conso-Mormentelos (180 ha), Montederramo-Paredes (120 ha), Ourense-Seixalbo (100 ha) y Vilardevós-Moialde (40 ha).

En Lugo, las llamas calcinaron 200 hectáreas en Samos-Santalla y otras 150 en A Fonsagrada-Monteseiro. En la provincia de Pontevedra, se logró estabilizar la noche del miércoles el fuego de de Dozón, que ha afectado a una superficie estimada de 400 hectáreas.

Si se tienen en cuenta todos los fuegos declarados desde que empezó agosto, la superficie arrasada por las llamas supera las 23.800 hectáreas. En 2024, la superficie total quemada fue de apenas 2.664,70 hectáreas, una de las cifras más bajas registradas, según el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga).

El incendio de A Mezquita obliga a desalojar Castromil (Zamora)

El incendio de A Mezquita ha obligado este mediodía a desalojar la localidad zamorana de Castromil, en el límite con la provincia de Ourense.

El pueblo, con 89 habitantes censados, se ubica también cerca de la raia con Portugal, pertenece al ayuntamiento de Hermisende, en la zona conocida como la Alta Sanabria.

Ya el miércoles, los vecinos habían estado en alerta por un posible desalojo ante el avance de las llamas procedentes del fuego declarado en el municipio de A Mezquita, aunque finalmente el cambio del viento permitió que los habitantes de Castromil pudieran quedarse en sus casas. Esta misma mañana, las autoridades castellanoleonesas incidían en la posibilidad de que el incendio ourensano cruzase la frontera, dadas las condiciones meteorológicas existentes. Una evolución que ha obligado finalmente a tomar la decisión de evacuar. Como consecuencia de la llegada del fuego y del desalojo de Castromil, la Junta de Castilla y León declaró el Índica de Gravedad Potencial 2 para este incendio.

Los brigadistas heridos

Los tres brigadistas de Oímbra que sufrieron quemaduras en las labores de extinción continúan ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos con pronóstico muy grave y los otros dos grave. Según el parte ofrecido este jueves por el Chuac, el brigadista de 18 años tiene quemaduras de tercer grado y un 40% del cuerpo afectado, además de haberse intoxicado por inhalación de humo. Se encuentra estable, pero su pronóstico es muy grave.

Mientras, el brigadista de 23 años que sufre quemaduras de segundo grado, con una afectación del 15% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente aunque con pronóstico grave. Otro de los brigadistas heridos, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado, con un 15% de su cuerpo afectado. Pese a haberse intoxicado por inhalación de humo, está estable y con pronóstico grave.

Agentes forestales denuncian una "falta de medios" y hablan de "ecocidio"

En plena oleada de incendios forestales por toda Galicia, los sectores profesionales de extinción protestan ante "medios insuficientes, incumplimientos administrativos y falta de prevención". Xosé Santos, agente forestal, lo califica como "colapso" y indica que no son "capaces de hacer frente a la situación que hay".

Aunque el Ejecutivo gallego asegura contar con "uno de los mejores sistemas de extinción del Estado", Santos señala con preocupación a Europa Press que dada la situación, la virulencia, la superficie afectada y el número de focos, "evidentemente no es suficiente". Por este motivo, hace más de una semana que desde el sector reclaman declarar la situación 3 de emergencia.

Además, denuncian la exposición a la peligrosidad de las llamas a personas con "contratos temporales, que no tienen formación, experiencia ni las mismas condiciones económicas". Alertan, sobre todo, de la escasez de efectivos distribuidos cada brigada. "Hay brigadas que entran todos los días con tres personas cuando tienen que ser cinco, eso es importante no solo para la protección del equipo sino para su eficacia", enfatizan.

Acusan a la Xunta de "no asumir sus responsabilidades y las competencias en prevención y extinción de incendios". Una de ellas, "que el sistema de extinción tendría que ser totalmente público», asevera Santos, incidiendo sobre las subcontrataciones para las labores de extinción que coordina la Xunta. Afea al Gobierno gallego que "no fijó la prevención", puesto que no desarrolló "tareas como la apertura de cortafuegos o caminos", entre otros. Es por ello por lo que hablan de "ecocidio" y subrayan que "están muriendo miles de animales, están ardiendo los ecosistemas, el Macizo Central es un santuario de biodiversidad de Galicia, no queda prácticamente nada".

Por otro lado, protestan por las condiciones laborales de los brigadistas. "Se procura respetar los descansos, pero en una situación de emergencia como esta se están haciendo más horas de las establecidas", indica Santos. "Lo más grave es que no se están cubriendo las vacantes, las bajas ni las jubilaciones, denuncia. "La Administración gallega, lo único que hizo es decir que tenemos el mejor sistema de extinción, pero hay que dotar aún de más medios, y centrarse en la prevención de incendios", resume.

El Ejército se despliega en Galicia para prevenir y disuadir ante los incendios forestales

Desde mañana y hasta el próximo 30 de septiembre, hasta 35 patrullas del Ejército de Tierra y de la Armada se desplegarán en Galicia en la operación 'Centinela Gallego' contra los incendios forestales. Su llegada a la comunidad nada tiene que ver con la virulencia de los fuegos que han arrasado ya 22.000 hectáreas, si no que la presencia y despliegue de las Fuerzas Armadas tiene un carácter eminentemente preventivo y disuasorio y llega en virtud de un convenio entre la Xunta y el Ministerio de Defensa.

De este modo, las patrullas formadas por la Brilat, treinta en total, serán las encargadas de la vigilancia en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Mientras que las cinco patrullas restantes, integradas por los infantes de marina del Tercio Norte, con base en Ferrol, realizarán sus patrullas en la zona sur de la provincia de A Coruña. Además del despliegue sobre el terreno, una unidad de vigilancia aérea diurna/nocturna con aviones tripulados de forma remota intervendrá en el operativo.

En total, todas estas patrullas terrestres realizarán labores de vigilancia y disuasión en un total de 39 concellos repartidos en ocho distritos forestales, tal y como recoge el acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el departamento que dirige Margarita Robles.