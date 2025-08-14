Cómo ver el mapa de los incendios activos en España en tiempo real

Este verano las altas temperaturas unidas a la sequedad del ambiente y la, en muchas ocasiones, la gestión de los bosques y Parques Naturales y la acción humana, ha contribuido al cóctel perfecto para un aumento significativo de los incendios forestales. El fuego no afecta solamente al medioabiente sino que tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas que ve perdido su ganado, cultivos o sus casas y puede tenerla también de forma directa o indirecta, sobre aquellos que se estén desplazando por las zonas afectadas por el fuego.

Para conocer la última hora actualizada sobre los focos activos de incendios, existen varias herramientas como Google Maps y FIRMS (Fire Information for Resource Management System), un servicio de la NASA basado en datos satelitales. En este artículo aprenderemos paso a paso a cómo configurarlas y utilizarlas para visualizar en tiempo real dónde hay incendios, su gravedad y últimas actualizaciones.

Última hora de los incendios con Google Maps

Maps no solo es un navegador GPS para "encontrarnos" cuando nos perdemos, durante temporadas de alto riesgo esta herramienta de mapas incorpora datos sobre emergencias y desastres naturales, incluyendo incendios. Para consultarlo basta con abrir la aplicación y observar en el mapa una pestaña en la parte inferior que reza "incendios activos", al activarla aparecerán los datos de cada uno de los fuegos en tiempo real. Otra fórmula sería buscar directamente "incendios activos" para que la aplicación los muestre en tiempo real.

Incendios activos en España según Google Maps con actualización el 14 de agosto. / Google Maps

Estos datos se actualizan a partir de fuentes oficiales y observaciones satelitales, aunque no siempre muestran todos los focos o el nivel de detalle que ofrecen herramientas especializadas.

Google Maps es ideal para una consulta rápida y para usuarios que necesitan una interfaz sencilla y en español.

Cómo usar FIRMS (NASA) para ver los incendios en tiempo real

FIRMS es una plataforma creada por la NASA que, mediante datos recopilados de MODIS y VIIRS, permite detectar focos térmicos. Se actualiza varias veces al día y es utilizada por profesionales para estar al tanto de posibles focos:

Ve a https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/ En el mapa inicial, selecciona la región “Europe” o haz zoom sobre España y Portugal. Usa el menú lateral para elegir el rango temporal: últimas 24 horas, 48 horas o 7 días. Interpreta los puntos:

Rojo intenso: focos detectados muy recientemente.

focos detectados muy recientemente. Naranja/amarillo: focos detectados en las últimas horas o días.

Estado de los focos de incendios activos en la Península Ibérica a través de FIRMS (NASA) / FIRMS

A pesar de estar en inglés, FIRMS tiene un uso muy intuitivo y, junto a su presición y rapidez, la convierte en clave para seguimiento de incendios activos. Además, permite realizar capturas de pantalla, buscar una localización a través de coordenadas y visualizar el mapa a través de una línea temporal que permite observar el progreso de los fuegos activos.