Incendios forestales
Dos heridos y 1.500 evacuados en los incendios que afectan a Salamanca
La provincia ha entrado en situación extrema con cinco grandes fuegos al mismo tiempo, tres de nivel 2 y dos de nivel 1
EFE
Unas 1.500 personas, incluidos los usuarios de una residencia de mayores, han sido evacuadas por el incendio en El Payo (Salamanca), mientras que al menos dos han resultado heridas en otros fuegos de gravedad que ha resgistrado este viernes la provincia.
El alcalde de El Payo, Agapito Pascual Silva, ha explicado a EFE que, aunque la localidad tiene unos 300 habitantes, ahora mismo se encuentran allí unos 1.500 debido al puente festivo.
Los que no han sido reubicados con familiares o amigos de otras localidades han sido trasladados a pabellones en Robleda y Fuenteginaldo, mientras que los usuarios de su residencia de mayores han sido evacuados a una residencia de la Diputación en Ciudad Rodrigo.
En los otros fuegos que queman la provincia se han registrado dos heridos: un hombre de 61 años que se ha quemado los brazos en la carretera de Vitigudino y un bombero que se encontraba mal en Cipérez, ambos en condición leve.
Estos incendios han obligado a cortar las carreteras DSA-370, del km 0 al 4, a su paso por El Payo; la DSA-433 del km 0 al 9 a su paso por Cipérez y la CL-517 a la altura del km 50 por el humo que cruza la carretera, todo ello como consecuencia de la evolución de su evolución, por la acción de potentes rachas de viento.
La provincia de Salamanca ha entrado en situación extrema este viernes con cinco grandes incendios al mismo tiempo, tres de nivel 2 y dos de nivel 1, en San Cristóbal de los Mochuelos, El Payo, La Sagrada, La Alberca y Corral de Garciñigo, de los cuales a esta hora sólo está controlado este último.
- El humo ciega parte de la majestuosa Palmera de la Virgen de las Fiestas de Elche por la escasez de viento
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo
- Detenida una pareja en Alicante por dejar solos en casa a sus hijos de uno, tres y seis años
- Altozano sigue la fiesta con una Entrada Mora accidentada
- Torrevieja saca a concurso las obras definitivas de peatonalización y reurbanización del entorno del Puerto por quince millones
- Infernal fin de semana en la provincia: 39 grados en Alicante, 41 en Elche y 42 en Orihuela
- Muere atropellada una mujer de 77 años en un paso de peatones en Torrevieja