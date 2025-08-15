Una turista española en China, nueva heroína tras salvar a un niño de ahogarse en un río

El vídeo ha corrido como la pólvora en las redes sociales de China y también ha cruzado fronteras hasta llegar a la península. Marta Santana, una joven de 31 años que se encontraba en la ciudad de Fenghuang (provincia de Hunan) de viaje, salvó a un niño de ahogarse en el río Tuojiang, tras resbalar y caer al agua. El pequeño estaba siendo arrastrado por una fuerte corriente cuando, sin pensárselo dos veces, la jove nespañola se descalzó y se lanzó al agua para salvarlo. Unos instantes que fueron grabados para dar la vuelta al mundo y aplaudir la rápida reacción de Santana.

Entrenadora de natación con formación de socorrista, la experiencia y los rápidos reflejos fueron suficientes para no pensárselo dos veces: "Vi que el niño no sabía nadar, que el agua ya le cubría el rostro y que la corriente lo empujaba río abajo. No pensé, solo salté", ha relatado a medios asiáticos Este era el primer viaje a China de Marta, que explicó que solo siento alivio después de todo:“Hice lo que cualquiera en mi situación habría hecho. Sé que los ríos pueden ser traicioneros y no quería perder ni un segundo”, aseguró a medios locales.

Viralizado

El vídeo del rescate comenzó a circular en Sina Weibo, una de las redes sociales más populares en China. Se trata de una herramienta de microblogging a menudo descrita como una app a caballo entre Twitter y Facebook, fue lanzada en 2009 por la empresa Sina Corporation y su nombre en chino significa literalmente “microblog de Sina” (微博, wēibó). Un vídeo viral en Sina Weibo implica, irremediablemente, convertirse en protagonista en un país con más de e 1 415 millones de habitantes, si a esto le sumas el motivo por el cual Marta Santana se ha hecho viral, la etiqueta más ajustada es la de heroína.

