En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España | El fuego de Ourense ya es el mayor de la historia de Galicia mientras otros focos azotan a Castilla y León y Extremadura

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios en toda España

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas y este viernes han resultado heridos en León cuatro miembros de la UME

Tres fallecidos, carreteras cortadas, varios detenidos y más de 115.000 hectáreas quemadas por los incendios en España

Tres fallecidos, carreteras cortadas, varios detenidos y más de 115.000 hectáreas quemadas por los incendios en España

PI STUDIO

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents