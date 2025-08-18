Ver más galerías relacionadas

Los incendios de Galicia, en imágenes Actualizado: 18/08/2025 00:03

Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo Brais Lorenzo / EFE Los incendios de Galicia, en imágenes.

Una familia en el exterior de su vivienda que ha quedado rodeada por el fuego del incendio forestal en la madrugada de este domingo, en A Rúa (Ourense). Los incendios han calcinado más 50.000 hectáreas, la mayoría en la provincia de Ourense, la más castigada por el momento y en la que se han reactivado fuegos en las últimas horas. EFE/ Brais Lorenzo Brais Lorenzo / EFE Los incendios de Galicia, en imágenes.

Varias personas observan el fuego, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). El incendio registrado en Larouco (Ourense) “se comportó de un modo explosivo” y pasó el Sil hasta por 15 puntos, para acabar entrando en la provincia de Lugo, al cruzar a Quiroga. La calidad del aire en Ourense y Lugo continúa viéndose afectada por los efectos de los incendios forestales en la provincia, donde aún hay 13 fuegos sin extinguir, 12 activos y 1 estabilizado, que ya han calcinado alrededor de 50.570 hectáreas. Carlos Castro / Europa Press Los incendios de Galicia, en imágenes.

Helicóptero bombardero trabaja para extinguir el fuego, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). El incendio registrado en Larouco (Ourense) “se comportó de un modo explosivo” y pasó el Sil hasta por 15 puntos, para acabar entrando en la provincia de Lugo, al cruzar a Quiroga. La calidad del aire en Ourense y Lugo continúa viéndose afectada por los efectos de los incendios forestales en la provincia, donde aún hay 13 fuegos sin extinguir, 12 activos y 1 estabilizado, que ya han calcinado alrededor de 50.570 hectáreas. Carlos Castro / Europa Press Los incendios de Galicia, en imágenes.

Incendio forestal se acerca a Quiroga, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). El incendio registrado en Larouco (Ourense) “se comportó de un modo explosivo” y pasó el Sil hasta por 15 puntos, para acabar entrando en la provincia de Lugo, al cruzar a Quiroga. La calidad del aire en Ourense y Lugo continúa viéndose afectada por los efectos de los incendios forestales en la provincia, donde aún hay 13 fuegos sin extinguir, 12 activos y 1 estabilizado, que ya han calcinado alrededor de 50.570 hectáreas. Carlos Castro / Europa Press Los incendios de Galicia, en imágenes.

