17º aniversario accidente JK5022

José Pérez Curbelo
El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.
