Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas tras el desalojo por el incendio de Jarilla

Así avanza el incendio a Hervás: la vista desde el pueblo

Los incendios de Galicia, en imágenes

El incendio de Jarilla, en Cáceres, desde Baños de Montemayor

FOTOGALERÍA | Las imágenes del incendio de Arroyo de la Luz

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así han quedado los pueblos tras el paso del incendio de Jarilla

María Guardiola, en la zona del incendio de Jarilla este viernes

FOTOGALERÍA | Las imágenes del tercer día del incendio en Jarilla

Tras el incendio: las imágenes de la zona afectada por el fuego en la Mezquita-Catedral

El incendio de la Mezquita-Catedral, en imágenes

Un incendio cerca la A-52 a su paso por As Neves

En imágenes | La Princesa Leonor sorprende al acudir con el Rey Felipe a la Copa del Rey de vela

17º aniversario accidente JK5022

José Pérez Curbelo

El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado. 

