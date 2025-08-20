17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo Actualizado: 20/08/2025 20:48 Ver galería > El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.

17º aniversario accidente JK5022 José Pérez Curbelo El Gobierno aprobó celebrar el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias por el aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló hace 17 años en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria y donde perdieron la vida 154 personas. Gran Canaria recuerda en la intimidad a los fallecidos en ese accidente aéreo tras 17 años de duelo. Aunque en otros aniversarios se organizaban actos públicos, desde el año pasado las familias prefieren recordar a sus seres queridos en privado.