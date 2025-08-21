Castilla y León analizará a las empresas adjudicatarias que emplean a peones forestales sin formación

La Junta de Castilla y León "analizará la situación" de las empresas murcianas que, incluso estos días con decenas de fuegos activos en la comunidad, ofertan puestos de trabajo para peón forestal sin requerir experiencia previa ni formación en provincias como León o Segovia.

Preguntado en rueda de prensa por estas ofertas de trabajo publicadas por empresas como Orthem y Hozono Global, adjudicatarias de la Junta de Castilla y León, según ha publicado este miércoles El País, el presidente de esta Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que "analizarán" estas ofertas y la situación de estas empresas.

Imagen de una de las ofertas de trabajo para peón forestal sin experiencia / Redacción

En este sentido, el presidente autonómico ha subrayado que la Junta "exige que haya formación" para los miembros del operativo de lucha contra incendios, también los peones, ya que esta es "prioritaria".

Sin embargo, como se puede ver en la oferta, estas empresas buscan peones especialistas "para unirse de inmediato a nuestro operativo de incendios forestales en Castilla y León" y no requieren ningún requisito mínimo y, por lo tanto, ni experiencia previa ni titulación específica.

Tampoco especifican el salario, pero sí que estará "por encima de lo estipulado en el Convenio de Actividades Forestales de Castilla y León y ajustado según la valía del candidato". Además, el contrato será de tres meses con posiblidad de ampliación y a jornada completa (con turnos según el cuadrante del operativo). En la oferta también se puede ver que la empresa cubre los gastos de alojamiento.

Formación

En cuanto a la formación, la oferta de trabajo señala que se proporcionará "la necresaria para el desarrollo de las funciones del puesto". Y entre los trabajos que tendrán que llevar a cabo los peones: ejecutar trabajos forestales con el apoyo de maquinaria ligera como desbrozadoras y motosierras y participar en labores de extinción de incendios forestales.

"Si no hay formación... exigimos que haya formación y, en otros casos, la damos nosotros", ha respondido el presidente de la Junta sobre estas ofertas de trabajo para incorporar de forma inmediata a peones para los incendios que desde hace días asolan las provincias de Zamora y León.

Por este motivo, Fernández Mañueco ha llamado a "extremar la seguridad de las personas e integrantes del dispositivo" ante una temporada de incendios con "circunstancias excepcionales".

Bocadillos de embutido

Cuestionado también por las denuncias de estos bomberos forestales sobre sus largas jornadas en las que no se respeta, según ellos, sus descansos y con un pobre avituallamiento consistente en bocadillos con embutido, el presidente autonómico ha indicado que lo que a él le garantizan es que los descansos de al menos diez horas "se cumplen".

Finalmente, el presidente de la Junta ha confirmado que días atrás el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, envió un "mensaje en el ámbito coloquial" a los jefes de servicio en el que reclamaba que se llamara al personal de vacaciones o descanso para que se reincorporara al operativo, como publica hoy eldiario.es.