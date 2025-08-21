Incendios forestales Cientos de personas salen a la calle en Vigo a protestar por la gestión de los incendios... bajo la ceniza Alba Villar Actualizado: 21/08/2025 22:56 Ver galería > El impacto de los incendios que golpean el sur de Galicia se notó este jueves en Vigo. Bajo el lema 'A política forestal do PP queima os nosos montes, queima as nosas casas', la plataforma 'Por un monte galego con futuro' convocó a la ciudadanía en 30 municipios para protestar contra la gestión de la Xunta. En el caso olívico la cita tuvo lugar a las 20 horas en la Farola de Urzáiz con más de un millar de personas entre los que se encontraban la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y el diputado del BNG, Néstor Rego.

Elena Espinosa, Abel Caballero, Carmenla Silva, Ángel Rivas y Nuria Rodríguez con varios niños en la manifestación de este jueves en Urzáiz

Carmela González, Xabier P. Igrexas, Néstor Rego, Filipe Abalde e Alexandra Fernández ante a sede da Xunta na manifestación de Vigo

