Virginia Barcones: de curtirse en Castilla y León a ser la cara visible en la gestión de los incendios

Toda catástrofe o desastre natural tiene su gabinete de crisis. Y todo gabinete de crisis tiene su cara visible, la figura que le explica a los ciudadanos el minuto y resultado. Una popularidad no solicitada de la que muy bien sabe Fernando Simón, la persona que tuvo que contarle a España cómo iban las cosas durante la pandemia del covid-19. Virginia Barcones está siendo, salvando las diferencias, esa cara visible durante las últimas tragedias naturales sufridas en España. Esta soriana de 49 años, directora general de Protección Civil y Emergencias, se ha convertido en la portavoz del Gobierno a la hora de explicar los incendios que asolan Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias este verano. No es su debut: también ostentaba ese cargo durante las inundaciones provocadas por la dana en Valencia.

Y, como cara visible, además de dar (explicaciones) también le toca recibir (palos). Durante la dana; por un viaje que hizo a Brasil justo el día en que empezó a llover. El último, el de Elías Bendodo; el vicesecretario general del Partido Popular ha aprovechado sus intervenciones públicas para llamar 'pirómana' a Bascones. En pleno operativo para intentar controlar los incendios, ella no le ha dedicado más que una frase: "Aquellos que no aportan, que se aparten".

Afiliada al PSOE desde 1998, ha pasado por ayuntamientos de Soria y la delegación del Gobierno en Castilla y León antes de asumir el cargo actual

Virginia Barcones Sanz (Berlanga de Duero, Soria, 1976) es una de esas personas que ha unido toda su vida laboral a las siglas de un partido. Las del PSOE concretamente, al que se afilió en 1998, con tan solo 22 años. Licenciada en Derecho por la UNED, siempre ha sido funcionaria. Sus primeros pasos fueron como secretaria-interventora en los ayuntamientos de Vinuesa, Molinos de Duero, Bayubas de Abajo y Bayubas de Arriba, todos en su provincia natal de Soria.

Se fogueó en la política en su pueblo, donde salió concejal en 2007. Allí se mantuvo hasta 2015, cuando cesó para ser nombrada procuradora de la provincia de Soria y viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. Ahí curtió su carácter, en un ecosistema difícil para los socialistas, habida cuenta de la hegemonía que ostentan los populares en esa comunidad, donde llevan gobernando ininterrumpidamente desde 1983.

En 2018 dejó las Cortes para pasar a ser delegada de Gobierno de Castilla y León. Un primer paso fugaz por la institución: fue cesada solamente un año después para liderar el asalto del PSOE a las Cortes, en las elecciones de 2019. Ganó el actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y ella regresó a su puesto como delegada de Gobierno en 2021.

Allí se mantuvo hasta diciembre de 2023, cuando asumió el cargo que ostenta ahora: la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Un puesto para el que, a priori, no acreditaba demasiada experiencia. Ha sido una persona de partido y de despachos más que de acción. Ni un año después de haber tomado posesión se encontró con su primer examen: la dana del pasado octubre, que dejó más de 200 muertos en Valencia.

Esa fue su presentación en sociedad para el resto de España, acompañando a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Y no en unos términos cómodos para ella: además de tener que dar la cara en una situación tan grave, Virgina Barcones estuvo situada en el ojo del huracán por haber viajado a Brasil el mismo 29 de octubre en el que empezaron las lluvias. Un vuelo que despegó de España pasadas las 12 de mediodía, momento en el que la Agencia Estatal de Meteorología ya había emitido la alerta por fuertes precipitaciones en Valencia.

Ahora le toca lidiar con el fuego. Vestida con su uniforme de Protección Civil, se está convirtiendo en la cara visible de la gestión del Gobierno en esta crisis veraniega. Aunque ella asegura que no es amiga de las polémicas, no se siente incómoda en las hostilidades, como prueba el modo en que ha capeado los ataques del PP. Igual que su amigo el ministro Óscar Puente, con el que ha ido en alguna ocasión al estadio José Zorrilla a ver partidos del Valladolid. Ser socialista en Castilla y León no es sencillo. Un curtimiento que hace callo y le está sirviendo ahora para ser la 'Fernando Simón' de los incendios.