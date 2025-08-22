Fuegos forestales

Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca).

Una imagen del fuego en Cipérez (Salamanca). / EFE

EFE

Valladolid

Un hombre ha muerto este viernes en el incendio de Cipérez, en Salamanca. Se trata de la cuarta víctima en Castilla y León y la quinta en el conjunto de España en las últimas semanas.

