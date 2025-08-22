Fuegos forestales
Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca
EFE
Valladolid
Un hombre ha muerto este viernes en el incendio de Cipérez, en Salamanca. Se trata de la cuarta víctima en Castilla y León y la quinta en el conjunto de España en las últimas semanas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa de Alicante
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
- Elche y Santa Pola, en alerta por el 'dragón azul' en las playas
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Quién fue Juan Vidal, el arquitecto de la fachada que pretenden derribar en la calle Segura de Alicante
- Aemet activa la alerta amarilla en Alicante: riesgo de lluvias y granizo