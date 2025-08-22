Haz nuestro crucigrama del día y disfruta de los pasatiempos
Te mostramos cómo puedes acceder también al clásico sudoku y a las sopas de letras
La página web de INFORMACIÓN ofrece a sus lectores la posibilidad de disfrutar de varios pasatiempos. Desde el mismo portal informacion.es puedes acceder a un crucigrama diario (en este enlace puedes acceder), al ya clásico sudoku (aquí lo vas a encontrar) y a sopas de letras (pincha aquí para jugar).
Los pasatiempos son un servicio más que ofrece la web del periódico para sus suscriptores. El periódico líder en Alicante ofrece a sus lectores la posibilidad de probar sin compromiso -es decir, sin ningún tipo de permanencia- el acceso a todos los contenidos de la edición digital durante un mes por 4,99 euros al mes. Para acceder a la edición Premium del periódico debes registrarte en este enlace.
Por otro lado, también tienes disponible actualmente una promoción de suscripción anual por solo 25,99 euros, lo que supone una rebaja que sitúa el precio mensual en menos de tres euros. Con esta opción podrás acceder a todo el contenido web durante un año. (A través de este enlace puedes hacer tu suscripción anual)
La suscripción anual de INFORMACIÓN da acceso a todas las informaciones publicadas en las diferentes ediciones en papel del diario y a las noticias de última hora subidas a la edición digital. También a los suplementos y todos los contenidos multimedia que enriquecen la web y que completan una apuesta única por la información que más te interesa.
