En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Mejoran las perspectivas para sofocar los fuegos graves activos en España y el regreso de los evacuados
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España
El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Declarado un incendio forestal en s'Albufera (Mallorca)
Un incendio forestal, que podría tener más de un foco activo, se ha declarado la noche de este miércoles en s'Albufera (Alcúdia).
Según ha informado Bomberos de Mallorca, en las labores de extinción están actuando efectivos de los parques de Alcúdia, Inca y Artà y se han trasladado a la zona el sargento, el jefe de operaciones y el jefe de coordinación.
Efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, también están trabajando para sofocar el fuego.
Desalojan un camping por el incendio de Oia y a 14 personas por el de Vilaboa (Pontevedra)
Un camping de Oia (Pontevedra) ha tenido que ser desalojado por el incendio que se ha declarado en ese municipio y otras 14 personas han sido evacuadas del lugar de Paradellas por el fuego que afecta a Vilaboa, también en la provincia pontevedresa, mientras que en Lugo se ha activado el nivel 2 de emergencia en Carballedo.
En ambos incendios, que comenzaron este jueves por la tarde, la Xunta ha activado el nivel 2 de emergencia para proteger a la ciudadanía por la proximidad de las llamas.
En el caso de Oia, han tenido que desalojar a 45 personas de un camping ubicado en Mougás, según ha informado el 112 Galicia.
Mientras, en el incendio de Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa, han sido desalojadas 14 personas del lugar de Paradellas.
El incendio de Jarilla queda "prácticamente consolidado" diez días después
Diez días después, al fin llegan buenas noticias desde Jarilla. Con la tregua meteorológica, las estrategias diseñadas para atacar el fuego han dado sus frutos y los equipos de extinción están logrando vencer el pulso al fuego y cerrar el perímetro del incendio, "prácticamente consolidado" y sin llamas activas pero aún con muchos puntos calientes que preocupan por el viento. Según el último balance facilitado por la Junta de Extremadura, el fuego ha calcinado 16.780 hectáreas sobre un radio de 165 kilómetros.
Sánchez agradece a Von der Leyen el apoyo de la UE en la lucha contra los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a través de la red social X a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el apoyo de la UE en la lucha contra los incendios forestales que asolan España. Sánchez ha contestado a un mensaje de Von der Leyen, que horas antes había explicado en esta misma red social que ambos habían conversado sobre los incendios forestales. En su mensaje, la mandataria europea reafirmaba el compromiso de Europa en la lucha contra el fuego, al recordar los efectivo de la UE que ya trabajan sobre el terreno en España, que contará con el apoyo del Fondo Europeo de Solidaridad para su recuperación. "Estamos siendo testigos de la mejor Europa. La que nos protege frente a la adversidad. Así se lo he trasladado a @vonderleyen, con quien he hablado de la necesidad de seguir apostando por el Mecanismo Europeo de protección civil. Contaremos con su ayuda para recuperarnos también", ha escrito el presidente Sánchez. España cuenta ya con medios de ocho países europeos para combatir los incendios forestales, que operan bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Esta tarde han llegado nuevos efectivos, en concreto 51 bomberos forestales de Rumanía y un equipo de 20 bomberos forestales de Grecia para comenzar a actuar este viernes. "Unidad, solidaridad y cooperación. Gracias por vuestro apoyo ante los incendios que asolan a nuestro país", ha concluido Sánchez en su mensaje.
Miles de manifestantes reclaman en toda Galicia un "monte libre de incendios" y piden la "dimisión" de Rueda
Miles de personas se han manifestado este jueves en toda Galicia, con el eje central en Ourense, reclamando un "monte libre de incendios", porque "sin él no hay futuro", y han pedido la "dimisión" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La plataforma 'Por un Monte Galego con Futuro' ha convocado este jueves concentraciones en 17 municipios de Galicia contra la "política forestal del PP" que "quema las casas gallegas" para pedir "cambios ya", según ha trasladado en declaraciones e Europa Press Ángel Dorrío, miembro de las asociación 'Amigos da Terra'. La praza Maior de Ourense se ha llenado de cientos de manifestantes en defensa del monte gallego, dañado por los incendios que han asolado la provincia en la última semana. Esta es la segunda manifestación en menos de una semana en la ciudad termal. Previamente a su inicio, algunos de los asistentes han admitido sentirse "decepcionados y avergonzados" con la gestión de la Administración autonómica. También, han enfatizado el "cansancio" de ver "un año más" los montes y aldeas arder. "Que un país considerado de primer mundo esté así da bastante pena", ha destacado una de las manifestantes.
Desalojan a 45 personas del camping de Oia (Pontevedra) por el incendio forestal
Un total de 45 personas tuvieron que ser desalojadas del camping de Mougás, en el municipio pontevedrés de Oia, por precaución ante el incendio forestal que comenzó en la tarde de este jueves y obligó a activar la Situación 2. Así lo han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, que detallaron que el incendio puso en riesgo, en un principio, a tres viviendas, pero el cambio del viento hizo que el fuego cambiase de dirección. El incendio comenzó sobre las 18.41 horas de este jueves y afecta ya a más de 20 hectáreas, según las estimaciones de la Consellería do Medio Rural.
La mayoría de incendios en León están estabilizados aunque una reactivación en Anllares obliga a evacuar un pueblo
La mayoría de los incendios de diverso Índice de Gravedad Potencial (IGR) que afectan a la provincia de León se encuentran en su mayor parte estabilizados mientras se realizan tareas de vigilancia, liquidación y perimetración para evitar reproducciones, aunque una reactivación en la zona este del fuego de Anllares del Sil ha obligado a evacuar Anllarinos. Así se desprende del balance que ha ofrecido el Ejecutivo autonómico en relación con la situación de los incendios en la provincia de León a las 20.30 horas de este jueves, en el que se advierte a la población que no se acerque a la zona de operaciones de extinción, si bien pueden realizarse labores de desbroce y adecuación de las poblaciones, ya que los incendios "no son un espectáculo".
Los grandes incendios de Ourense tienden a estabilizarse pero surgen otros en Pontevedra
Los grandes incendios de Ourense mantienen su tendencia a estabilizarse, según los datos de hectáreas afectadas que ha facilitado la Consellería de Medio Ambiente este jueves, pero han surgido dos nuevos fuegos en Pontevedra que han obligado a activar la situación 2 de emergencia. Así, desde las 18:41 horas está activo un incendio forestal en el ayuntamiento pontevedrés de Oia, parroquia de Mougás, en el que se ha activado la Situación 2 como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de población de Mougás. Supera las 20 hectáreas y para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, 3 agentes, 6 brigadas, 5 motobombas, 1 pala, 1 técnico, 1 helicóptero y 2 aviones. En la misma situación se encuentra otro fuego en Vilaboa, parroquia de Santa Cristina de Cobres, que se inició a las 16:37 horas. Aquí se decretó el nivel 2 por la cercanía del fuego al núcleo de Vilar. Según las últimas estimaciones provisionales, el incendio afecta una superficie de 20 hectáreas y para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, 5 agentes, 10 brigadas, 13 motobombas, 1 pala, 2 técnicos, 4 helicópteros y 8 aviones.
El incendio de Oia (Pontevedra) obliga a cortar la PO-552
El incendio forestal que afecta al municipio pontevedrés de Oia, donde está activa la Situación 2 por la proximidad del fuego a las casas, obliga a cortar la circulación en la PO-552. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), la carretera está cortada desde el kilómetro 24 en As Mariñas al 25 en Mougás, en ambos sentidos. El fuego, que comenzó sobre las 18.41 horas de este jueves en la parroquia de Mougás, y supera ya las 20 hectáreas.
Yolanda Díaz ve una "barbaridad" dejar la extinción de incendios "en manos privadas" y censura la precariedad de los bomberos
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido este jueves en censurar la precariedad laboral de los bomberos forestales y brigadistas, y ha advertido de que es "una barbaridad" dejar la extinción de los incendios "en manos privadas". En declaraciones a los medios antes de participar en una concentración de protesta convocada por la plataforma 'Por un monte galego con futuro', Yolanda Díaz ha insistido en que "la emergencia climática es una evidencia" y en que las crisis incendiarias como la que afecta actualmente a Galicia y a otras regiones serán cada vez má agresivas. Por ello, ha remarcado la importancia de la prevención, que debe estar "en el centro" de las políticas de país, tanto de las Comunidades Autónomas como del Estado, y ha reiterado que "los incendios se apagan en invierno".
