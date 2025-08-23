Este alicantino presume en First Dates de ser dueño de "casi la mitad de la provincia" y haber estado con "700 mujeres"

Desde hace nueve años, First Dates se cuela cada noche en la parrilla de Cuatro para dejar paso a citas sorprendentes, divertidas o, a veces, completamente surrealistas. Así ocurrió este jueves 15 de mayo, cuando apareció en pantalla un personaje que no dejó indiferente a nadie: Pablo, un alicantino de La Vila Joiosa con un desparpajo que eclipsó desde su primera frase.

A sus 42 años, Pablo se presenta como jefe de animación hotelera y coordinador de varios complejos turísticos en Mallorca. Pero lo que realmente llamó la atención no fue su currículum, sino su manera de hablar de sí mismo y de su estilo de vida: "Mi nivel de vida es muy alto. Trabajo porque quiero. No me hace falta trabajar. Tengo la suerte de que tengo unos padres con muchísimo dinero. Hay gente que no tiene esa suerte y tiene que currar, aunque yo trabajo desde hace muchos años", confesó ante las cámaras con total naturalidad.

En su intervención, Pablo —nacido y criado en la localidad costera de La Vila— explicó que estudió Derecho, pero lo abandonó cuando descubrió su verdadera vocación: el mundo de la animación turística. "Soy jefe de animación de hoteles. Soy coordinador en Mallorca de tres hoteles. He encontrado la felicidad en la animación. Yo estudié Derecho y dejé la carrera. Conocí el tema de la animación y no lo dudé, dije, a tomar por culo Derecho. No gano mal", aseguró con una sonrisa.

La conversación con Carlos Sobera fue subiendo de tono, sobre todo cuando Pablo desveló el origen de su holgada situación económica: "Las tierras son de mis padres. Tengo 75.000 hectáreas en Villajoyosa. Es una locura, casi la mitad de la provincia. Tengo avestruces, caballos...". Sobera no pudo ocultar su cara de sorpresa.

Pablo y su cita / INFORMACIÓN

Como si eso fuera poco, Pablo también presumió de su historial sentimental: "En lo que me dedico en animación desde hace unos 20 años, he tenido unas 700 o 800 mujeres. Un montón de mujeres. Busco una chica, humilde, simpática, agradable y, sobre todo, buena persona. Que me dé caña y alegría", sentenció sin perder la sonrisa.

La elegida para compartir cena con él fue Valérie, una comercial francesa de 39 años que se mostró bastante contrariada con el enfoque vital de su pretendiente. La cita no terminó con chispa, conexión ni segunda oportunidad. Ambos coincidieron en que no seguirían conociéndose.

Así fue el paso por televisión de Pablo, un vilero que no se guardó nada y que, sin duda, dejó huella en uno de los programas más vistos del canal.