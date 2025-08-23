Un experto aclara la multa por estacionamiento más repetida en verano: "Cuidado con aparcar en sentido contrario"

Encontrar un sitio para estaciones nuestro vehículo en nuestro lugar de vacaciones suele ser un quebradero de cabeza para muchos conductores. Lograr aparcar cerca de la playa, respetando las normas establecidad y sin tener que pagar un euro suele ser uno de los principales problemas de muchos turistas cuando ponen rumbo a su destino vacacional.

Pero esta situación no se da solo en verano. Muchas personas optan por alquilar una plaza de garaje o comprar una vivienda para conseguir una plaza de aparcamiento. También los hay que deciden buscar sitio lo más cerca posible de nuestro domicilio y así poder evitarse un largo paseo después de una dura jornada laboral.

Siempre quedará la opción de estacionar nuestro vehículo en la zona azul o en un parking, pero muchos conductores prefieres ahorrarse ese dinero y aparcar en la vía pública. También existe la opción de dejarlo en la zona naranja, aunque para esto es necesario una tarjeta de residente, siempre y cuando quieras tener una rebaja en el precio.

Una sanción muy repetida en verano

Una de las situaciones que más dudas generas en los conductores se produce cuando encontramos un sitio para aparcar en la calle y está en sentido contrario a la circulación. Algunos conductores optan por dar la vuelta y aparcar bien, pero otros no dudan en realizar la maniobra y estacionar allí, ya que desconocen si está prohibido o no.

El Reglamento General de Circulación recoge en su artículo 90.2 cómo deben realizarse las paradas o estacionamientos: “Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo en vías de único sentido, en las que podrá situar también en el lado izquierdo”.

En vías de doble sentido, solo está permitido el estacionamiento en la parte derecha de la calzada. En el caso de que nos interesa aparcar en el lado izquierdo, tendremos que realizar un cambio de sentido en un lugar donde se puede hacer para estacionar nuestro coche de la mejor manera posible.

Un usuario de Instagram ha compartido la indignación de un conductor que ha visto como le han sancionado con 80 euros por aparcar su coche en sentido contrario. Según el reglamento, si cometemos dicha infracción, nos podemos enfrentar a una multa de 100 euros sin la pérdida de puntos. No obstante, la sanción podría ascender hasta los 500 euros y la retirada de seis puntos del carnet.