La DGT endurece las sanciones: lo que antes era leve ahora te puede costar 500 €
Nuevas normas para móviles, radares, ITV y conductores distraídos entran en el listado de infracciones
La DGT tiene un compromiso muy claro con la seguridad de los conductores, y para ello revisa constantemente todas las cosas relacionadas con la carretera con el fin de encontrar mejoras que sirvan para todos.
La jefatura de tráfico busca que todos los conductores conduzcan a la velocidad adecuada, siempre con el cinturón puesto, sin distracciones y siempre alerta. Con todo esto, la dirección general ha lanzado nuevas sanciones para todos los que incumplan las normas.
Existen varias categorías dependiendo de la gravedad de la sanción, cada una con un precio y una reducción de puntos en el carnet diferentes. Estas van desde los 100 € hasta los 500 €. Estos son los grupos:
Muy graves: multas de 500 €
- Usar dispositivos de intercomunicación no autorizados en exámenes para obtener o recuperar el carné de conducir.
- Arrojar a la vía objetos que puedan producir incendios o accidentes. Por hacer esto además te quitarán 4 puntos del carnet.
- Incumplir las normas sobre auxilio en las vías públicas y sobre el uso de alcoholímetros antiarranque.
Graves: multas de 200 €
- Parar o estacionar en carriles o vías ciclistas.
- Llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros. .
- Conducir teniendo el permiso suspendido como medida cautelar.
- Usar el teléfono móvil sujetándolo con una mano o ajustándolo entre la cabeza y el casco (en el caso de los motoristas o ciclistas).
Leves: multas hasta 100 €
- Incumplir la obligación de estar "en todo momento" en condiciones de controlar el vehículo.
- Que los ciclistas incumplan normas de seguridad vial que no sean graves o muy graves.
La DGT también recuerda que es obligatorio llevar la pegatina identificativa de la ITV con la certificación de cumplimiento. Según con la normativa vigente, ya no es necesario llevar el carnet físico siempre que te descargues la APP de la DGT y lo descargues en digital.
