Del Ejército de Tierra
Heridos graves dos militares al chocar su vehículo con otro de ganado en Ourense
Los heridos colaboraban en la extinción de los incendios forestales
EFE
Dos militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de los incendios forestales han resultado heridos graves en una colisión entre el vehículo en el que iban y un camión que transportaba ganado este martes en el kilómetro 183 de la A-52, a la altura de Trasmiras (Ourense).
El camión militar, tras la colisión, cayó por un terraplén, y las dos personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas graves: una de ellas tuvo que ser evacuada mediante un helicóptero medicalizado con base en Ourense, y el otro herido fue trasladado por el personal sanitario en una ambulancia.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 11:20 horas en el kilómetro 183 de la A-52, según la información recogida por el 112 Galicia.
Medios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Xinzo de Limia y de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron al lugar y confirmaron que no había nadie atrapado.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a este accidente con "heridos graves" y ha deseado a los afectados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que su situación "se resuelva felizmente".
No obstante, fuentes del Ministerio de Defensa han precisado a EFE que los heridos son militares del Ejército de Tierra que colaboraban en la extinción de incendios en la zona, pero no de la UME.
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Amanecer despierto en la playa de El Postiguet, en Alicante
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros