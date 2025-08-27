Las llamas se ceban ahora con Lugo y convierten esta ola incendiaria en la peor del siglo en Galicia

Con más de 96.500 hectáreas quemadas solo desde el 1 de julio, Galicia ha pulverizado ya el récord de superficie quemada del fatídico 2006 convirtiendo esta ola incendiaria en la peor del siglo. Pese a que la situación se ha estabilizado en la provincia de Ourense, donde la Xunta ya desactivado después de catorce días el nivel 2 de alerta, las llamas se ceban ahora con Lugo con dos focos activos, uno de ellos muy cerca de aldeas.

El más peligroso es el fuego registrado en A Pobra do Brollón, que afecta a una superficie de 800 hectáreas y que se propaga con rapidez: en solo un día ardieron 7o0 hectáreas más. El riesgo está en la cercanía de las llamas a una aldea de A Pobra do Brollón y a otros dos núcleos del municipio vecino de Quiroga, también castigado por el incendio de Larouco.

Los equipos de extinción lograron contener su avance hacia la Ribeira Sacra y aunque el fuego terminó saltando el río Lor las llamas que alcanzaron la otra orilla fueron apagadas. Por causa de este foco se tuvo que interrumpir la circulación ferroviaria de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada y también se han suspendido las rutas en catamarán por el río Sil para facilitar la recogida de agua a los hidroaviones.

El otro incendio activo que afecta a la provincia de Lugo se originó ayer en A Fonsagrada y ronda el pueblo de Aguiar. Calcinó unas 30 hectáreas, según el último parte de la Consellería do Medio Rural.

Junto a estos dos incendios, hay otros dos focos activos en Galicia, en la provincia de Ourense. El de Carballeda de Valdeorras sube hasta las 5.000 hectáreas (300 más) y aumenta también su extensión el registrado en Avión hasta las 250 hectáreas.

La buena noticia es que ayer se extinguieron cuatro fuegos, entre ellos el de Vilaboa cuyo balance final es de 72 hectáreas quemadas de superficie arbolada.

En Ourense a apagaron otros dos en Riós y también el de Vilardevós, en la parroquia de Moialde, cuya superficie calcinada se elevó finalmente de las 600 hectáreas que se calculaba en un principio hasta más de 1.100.

Mientras, siguen estabilizados o bajo control los tres mayores incendios de la historia de Galicia: el de Larouco, el de Chandrexa de Queixa y el de Oímbra.

Precisamente la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se desplazó ayer hasta el parque natural de O Invernadoiro para evaluar los daños causados por el incendio de Chandrexa de Queixa que se extendió por 19.000 hectáreas. Según comprobó, la afectación a este espacio protegido fue «mínima».

Continúan estabilizados, aunque aún arden, los fuegos de A Mezquita, Carballeda de Avia, Vilardevós (parroquia de Vilar de Cervos) y están bajo control los focos de Montederramo y Maceda.

En total, suman 13 los incendios de más de 20 hectáreas registrados ayer en Galicia, de los cuales cuatro de ellos siguen activos. El balance de superficie quemada sumó ayer 1.600 nuevas hectáreas, de manera que se ha superado el récord de monte quemado de 2006, cuando bajo el gobierno bipartito, ardieron 95.947 hectáreas.

Habría que remontarse hasta 1989 para encontrar una cifra mayor de superficie quemada por incendios forestales. Ese año ardieron casi 200.000 hectáreas.

Dos militares heridos

Aunque la situación en Ourense ha mejorado, se mantiene la presencia militar en la zona. Y ayer dos efectivos de la unidad de Artillería de León, desplazados con la UME a Galicia, resultaron heridos en Trasmirás al chocar el vehículo en el que viajaban con un cambión de ganado.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 183 de la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén. La autovía tuvo que cortarse al tráfico en ese tramo.

Uno de los militares heridos fue evacuado en el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Está estabilizado e ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).