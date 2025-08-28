Visita de los Reyes a las zonas más afectadas por los incendios en Ourense

Ver más galerías relacionadas
Felipe VI y doña Letizia se encuentran en Ourense para visitar algunas de las zonas más afectadas por los incendios. Su primera parada ha sido en Verín, donde han conocido de primera mano el trabajo que se desarrolla en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagasen, acompañan a los Reyes
