Visita de los Reyes a las zonas más afectadas por los incendios en Ourense Brais Lorenzo (EFE) / Francisco Gómez / Casa de S. M. el Rey Actualizado: 28/08/2025 15:44 Ver galería > Felipe VI y doña Letizia se encuentran en Ourense para visitar algunas de las zonas más afectadas por los incendios. Su primera parada ha sido en Verín, donde han conocido de primera mano el trabajo que se desarrolla en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagasen, acompañan a los Reyes

Los reyes Felipe VI y Letizia saludan a varios miembros de los servicios de extinción Brais Lorenzo / EFE

El rey Felipe conversa con un grupo de representantes de los medios de extinción de incendios que han participado en las labores en la zona mientras visitan el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Brais Lorenzo / EFE

Los Reyes posan para una foto de grupo mientras visita este jueves el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín Francisco Gómez / Casa de S. M. el Rey

El rey Felipe VI es recibido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a su llegada este jueves al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Brais Lorenzo / EFE

Felipe VI y Letizia saludan a varios miembros de los servicios de extinción mientras visitan este jueves el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín Francisco Gómez / Casa de S. M. el Rey

Los Reyes durante la visita al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín Rosa Veiga / Europa Press

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Cuenta de X de la Casa de S.M. El Rey

La reina Letizia, acompañada por Sara Aagesen y Alfonso Rueda, saluda a varios guardias civiles mientras visitan el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Brais Lorenzo / EFE

La Reina Letizia habla con una mujer del cuerpo de Bomberos Forestales durante la visita a Ourense, a 28 de agosto de 2025, en Ourense, Galicia (España). Los Reyes de España realizan hoy una visita oficial a distintos puntos de la provincia de Ourense, la zona más castigada por la reciente ola de incendios forestales. El objetivo de este recorrido es conocer de primera mano la magnitud de los daños, escuchar las demandas de los vecinos y trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad. La jornada comenzará en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, y por último visitan el colegio público de Medeiros. 28 AGOSTO 2025 Rosa Veiga / Europa Press

Los reyes Felipe VI y Letizia saludan a varios guardias civiles y miembros de los servicios de extinción Brais Lorenzo / EFE

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por Alfonso Rueda saludan a (de izq a der) la consellera del Medio Rural de la Xunta, María José Gómez, al alcalde de Verín, Gerardo Seoane; al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, Brais Lorenzo / EFE

La reina Letizia saluda a la llegada de los reyes al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Brais Lorenzo / EFE

El rey Felipe VI saluda a la llegada de los reyes al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Brais Lorenzo / EFE

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (i), visitan el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Francisco Gómez / Casa de S.M. el Rey

Los Reyes acompañados por Alfonso Rueda y Sara Aagesen, durante su visita al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Brais Lorenzo / EFE

Los reyes Felipe VI y Letizia durante su visita al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Brais Lorenzo / EFE

Los reyes Felipe VI y Letizia durante su visita al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Brais Lorenzo / EFE

Los reyes Felipe VI y Letizia posan para una foto de grupo mientras visitan el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Brais Lorenzo / EFE

Los reyes Felipe VI y Letizia conversan con un grupo de representantes de los medios de extinción de incendios que han participado en las labores en la zona mientras visitan el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense) Brais Lorenzo / EFE