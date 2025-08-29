El CSIC sitúa a la anguila "al borde de la extinción" por el mercado del lujo

La anguila europea está atrapada en "una espiral de extinción" impulsada por el mercado. Cada vez queda menos, pero cuanto más escasa es, más se paga; un círculo vicioso que contribuye a la desaparición de la especie alimentado por el deseo humano y la exclusividad de la angula, su cría, cuyo precio se ha disparado de los cinco euros que costaba el kilo en 1925 —cifra actualizada a valores constantes de hoy— a los 1.000 que llega a rondar en el presente.

La Anguilla anguilla es víctima de un fenómeno que también sufren los rinocerontes, los tiburones o los pangolines, pero en el caso de estos animales "su escasez hace que quienes quieran cazarlos tengan que dedicar más tiempo y correr más riesgos", explica Miguel Clavero, investigador de la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EBD-CSIC). Él y su equipo han liderado un estudio en colaboración con el Centro de Investigación Marina y Alimentaria (AZTI) que acaba de publicarse en la revista Conservation Letters. Advierten que la única manera de poner fin a esta situación y garantizar la supervivencia de este recurso pesquero es prohibir su pesca y todas sus formas de comercialización.

Los registros apuntan que la biomasa de angulas en los ríos aumentó hasta finales de los años setenta, alcanzando un máximo de casi 100 toneladas en 1978, cuando la facturación alcanzó los 11,2 millones. Tras el hundimiento de los ochenta, todo apuntaba a que el negocio desaparecería, pero sucedió lo contrario. En 2017, pese a capturarse un 90% menos, el sector ingresó más de ocho millones. La falta de producto no frenó la rentabilidad, sino que la reforzó.

Los investigadores del EBD-CSIC y AZTI identifican varios motores que activan la trampa del mercado a la que se ve sometida la anguila. El primero es cultural —lo que antes era un plato popular se ha transformado en un símbolo de exclusividad y lujo— y el segundo es global —Asia, donde la especie colapsó en Japón, se convirtió en un comprador masivo de angulas europeas para abastecer sus granjas—. A esto se suma el impacto del mercado negro, que no desaparece: pese a que la Unión Europea prohibió la exportación extracomunitaria en 2011, el contrabando persiste y parte de las capturas terminan de nuevo en Europa convertidas en platos de unagi —ampliamente utilizada en el sushi—. Y, por último, una legislación con efectos secundarios contraproducentes: el reglamento de la Unión Europea obliga a destinar al menos el 60% de las angulas capturadas a la repoblación. Una medida con la que se pretendía recuperar los ríos, pero que en la práctica resta oferta de ejemplares vivos y por lo tanto ayuda a mantener los precios elevados.

"La continua escalada de precios hace que siga siendo rentable pescar y comercializar angulas, incluso aunque las capturas sean miserables en comparación con las que se obtenían pocas décadas atrás», destaca Clavero, para quien la veda total de la pesca de anguila, incluyendo su cría, es insuficiente. «Debe complementarse con una prohibición temporal del comercio de productos de anguila, incluyendo a todas las especies del género Anguilla", remarca el investigador.

La medida propuesta impactaría severamente en pósitos gallegos como la Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de Arcade, que viven fundamentalmente de este recurso. "La flota artesanal no es el problema", destaca Juan Carlos Rivas, propietario del Tana, que recuerda que la angula no se pesca en la ría de Vigo, a diferencia de la anguila, y que no se está sintiendo "ningún tipo de sobreexplotación". "No puedo hablar del Mediterráneo o de la zona del sur, pero aquí los números están dando. Hasta el mes de julio se han cogido 13.000 kilos y si seguimos así superaremos los 18.000 del año pasado", apunta el pescador, aunque admite con resignación: "No dependemos de Galicia, dependeremos de lo que diga Europa".