Protesta frente a las Cortes de Castilla y León, donde Mañueco explica su gestión de los incendios

Colectivos, asociaciones y organizaciones sindicales y políticas de Castilla y León han convocado este viernes, 29 de agosto, una concentración en coincidencia con la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para explicar los trabajos de los incendios que se han producido en la Comunidad este verano.

La concentración, que muestra en el cartel de su convocatoria el lema 'Mala gestión ¡Quiñones dimisión!' se ha convocado a partir de las 10.00 horas del viernes, una hora antes de que comience el Pleno extraordinario de las Cortes en el que comparecerá Fernández Mañueco.

"Recibiremos a Mañueco en su primera comparecencia tras los incendios", recoge el cartel de la convocatoria, que sucede a otras que se han desarrollado en diversas ciudades y localidades para pedir responsabilidades por la gestión llevada a cabo con motivo de los incendios forestales que se han producido en la Comunidad.

Los convocantes de la movilización darán lectura a un manifiesto conjunto para exigir el cese "inmediato" del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, a los que responsabilizan de que en dos semanas la ciudadanía de Castilla y León haya visto cómo ardían miles de hectáreas de nuestro paisaje y entorno natural.

"Hemos visto pueblos y vidas arrasadas por completo. Hemos sido testigos de una dolorosa pérdida de biodiversidad. Hemos visto arder nuestros parques naturales, un patrimonio universal como Las Médulas, y hemos tenido la triste labor de enterrar a cuatro personas que han dado su vida intentando frenar unos incendios desbocados a los que se enfrentaban sin medios suficientes", lamentan los convocantes.

Reconocen que muchos incendios pueden ser inevitables, "pero, desde luego, no imprevisibles. Menos aún cuando esta comunidad ya tuvo la experiencia de ver arder la Sierra de la Culebra y comarcas enteras de Zamora hace tan sólo tres años", recuerdan, para acto seguido añadir que tampoco son imprevisibles cuando las olas de calor estaban anunciadas y cuando los informes técnicos reclamaban acciones urgentes desde hace años.

Precariedad del operativo

Por ello, entienden que la ola de incendios de este mes ha puesto de manifiesto algo que ya se sabía: "la Junta de Castilla y León carece de una política medioambiental y de prevención. Son las consecuencias del negacionismo del cambio climático. El fuego ha destapado la ausencia de medios de extinción propios, la precaria situación del operativo de prevención y extinción, la inexistencia de planes específicos para las comarcas y para las Médulas, y la ausencia de previsiones logísticas tan básicas como las de prever dónde pueden dormir las cuadrillas y cómo darles de comer durante jornadas agotadoras".

Y es que, como continúa el manifiesto, ha quedado en evidencia que los planes de Suárez-Quiñones pasaban por la confianza en que la UME y la ayuda exterior "paliaría todos los recursos que él ha negado a esta Comunidad en una política de privatización, inacción y enajenación de responsabilidad que ha resultado criminal".

Las distintas formaciones políticas, sindicatos, colectivos y asociaciones que firman el comunicado sostienen también que para la Junta y el consejero del ramo, el territorio de esta Comunidad "sólo cuenta como terreno de explotación económica y no como el entorno en el que vivimos y desarrollamos nuestras vidas", algo que, según apostillan, evidencia el hecho de que se han opuesto durante años a aprobar una ley de prevención, a dignificar y asegurar una plantilla estable que gestione los montes y a dotarlos de medios propios adecuados a la dimensión de la comunidad y, en definitiva, a cumplir con su deber de velar por las vidas y el patrimonio de toda la ciudadanía de Castilla y León.

Por todo ello, exigen la dimisión de Suarez-Quiñones y de quienes ocupan las direcciones generales, el cese de una política "ciega que considera la inversión como gasto y condena a la pérdida de vidas, casas, puestos de trabajo y de nuestro patrimonio natural. Nunca más. Porque hay vidas y patrimonios irremplazables y porque la Junta jamás podrá compensar, si llega a hacerlo, lo que se ha perdido estos días por una negligencia criminal".

Suscriben Acción Castilla y León, Alianza Verde, Cavecal-Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, CGT, CNT, Colectivo Indignados, Ecologistas en Acción, Encuentro Castellano Espliego, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, PCE, Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, Podemos, Stacyl, Stecyl, UJCE, Valladolid Toma la Palabra y Verdes-EQUO Castilla y León.