Concentración La protesta por los incendios frente a las Cortes de Castilla y León, en imágenes Agencias Actualizado: 29/08/2025 11:58 Unas trescientas personas se han concentrado este viernes frente a las Cortes de Castilla y León para protestar por la gestión de los incendios forestales, reclamar un operativo público y estable todo el año y pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al grito de "Mañueco, Quiñones dimisión".

La protesta por los incendios frente a las Cortes de Castilla y León. NACHO GALLEGO / EFE Unas trescientas personas se han concentrado este viernes frente a las Cortes de Castilla y León para protestar por la gestión de los incendios forestales, reclamar un operativo público y estable todo el año y pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al grito de "Mañueco, Quiñones dimisión".

