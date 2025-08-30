BALEARES
Rescatados 11 migrantes deshidratados en una patera a la deriva al sureste de Menorca
Estas personas se encontraban en una zona escarpada de difícil acceso, por lo que, además de Salvamento Marítimo, intervinieron en la operación los grupos de Montaña y Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil
EFE
Salvamento Marítimo rescató este viernes a 11 migrantes con síntomas de deshidratación, 4 de ellos en estado grave, cuando navegaban a la deriva en una patera 35 millas al sureste de la isla de Menorca.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares y el servicio de emergencias sanitarias 061, los migrantes, de origen subsahariano, fueron atendidos por los servicios médicos en el puerto de Mahón y los cuatro en peor estado están ingresados en el hospital Mateu Orfila.
La patera fue avistada por los tripulantes de un velero francés que avisó a Salvamento Marítimo de su país, que a su vez dio la alerta al Centro Nacional de Salvamento Marítimo español, que puso en marcha sobre las 19.40 horas el dispositivo para el rescate de los inmigrantes, todos ellos varones.
Además, la Delegación del Gobierno ha informado del rescate de otros 29 migrantes, también subsaharianos, llegados sobre las 18 horas a la isla de Cabrera, al sur de Mallorca.
Estas personas se encontraban en una zona escarpada de difícil acceso, por lo que, además de Salvamento Marítimo, intervinieron en la operación los grupos de Montaña y Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.
Contando con estas dos últimas pateras, 258 embarcaciones han llegado de forma irregular en lo que va de año a las costas de Baleares, transportando a 4.859 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.
Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
