¿Por qué debes girar el volante en un atasco? Un mecánico revela el truco que salvará muchas vidas

Los atascos son una de las situaciones más peligrosas que se producen en las carreteras, porque al estrés por no avanzar, se une el riesgo de sufrir un golpe por detrás. Estas colisiones pueden ser trágicas si se producen a alta velocidad o si los conductores no reaccionan a tiempo. Por ello, es fundamental mantener la distancia de seguridad, estar atentos al tráfico y seguir el consejo de este mecánico de talleres Ebenezer.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los choques por alcance suponen casi un tercio de los accidentes en carretera. En 2023, se registraron miles de siniestros de este tipo en España, muchos de ellos en tramos de autovía y autopista donde las retenciones son habituales. Estas colisiones no solo causan daños materiales, sino que también están detrás de decenas de muertes y heridos graves cada año.

La peligrosidad aumenta cuando el vehículo golpeado queda atrapado entre el coche que lo embiste y el que está delante. Este 'efecto sándwich' multiplica las consecuencias del impacto y reduce las posibilidades de escapar ileso.

Gira el volante en el arcén

El experto de Talleres Ebenezer explica que lo fundamental en un atasco es mantener siempre la distancia de seguridad y girar las ruedas hacia el arcén al detenerse "porque tú sabes lo que haces con tu coche, pero imagina que llega alguien por detrás despistado y te embiste", señala el experto. Si ocurre esto y estás pegado al coche de adelante, "te va a hacer un sándwich completamente", casi acabando con tu vida de inmediato.

Por eso, al tener las ruedas giradas, en caso de recibir un golpe por detrás, el coche no seguirá la trayectoria recta hacia el vehículo de delante, sino que tenderá a desplazarse hacia el lateral de la vía. "Ese pequeño detalle puede suponer la diferencia entre un accidente muy grave o simplemente un susto", subraya el mecánico.

La próxima vez que te detengas en una retención, recuerda girar el volante hacia el arcén y dejar espacio suficiente con el coche de delante, porque tu seguridad y la de los demás depende de ello.