Última hora de los incendios en España, en directo | Castilla y León amanece con ocho incendios activos: seis en nivel 1 y dos en nivel 0

La batalla frente a la peor oleada de incendios en España se acerca a su fin. Este domingo, después de tres semanas, Castilla y León amanece con menos fuegos activos y con un descenso de sus gravedad: seis de ellos mantienen el nivel 1 de gravedad, después de descender ayer a mediodía el único que quedaba en nivel 2, el de Fasgar (León), y otros dos siguen en nivel 0

Galicia afronta su cuarta jornada consecutiva con las llamas bajo control tras el agosto más devastador en términos de incendios que ha sufrido esta comunidad en lo que va de siglo.

Galicia, pendiente de la extinción de los tres megaincendios que quemaron 66.000 hectáreas Galicia afronta su cuarta jornada consecutiva sin incendios activos de más de 20 hectáreas y solo están pendientes de extinción los tres megaincendios que han calcinado 66.000 hectáreas: los de Larouco, Chandrexa de Queixa y Oímbra-Xinzo. El sábado se dieron por extinguidos cinco incendios en la comunidad autónoma que afectaron más de 15.000 hectáreas, los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.665 ha); Montederramo-Paredes (209,02 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.004 ha) y Avión-Nieva (340,37 ha), en la provincia de Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (1.107,24 ha), en Lugo.

Un total de 80 efectivos por tierra continúan los trabajos este domingo para combatir el incendio forestal, ya estabilizado, que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería). Así lo han informado a Europa Press desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, al tiempo que han indicado que en el lugar también hay seis vehículos autobomba.

La batalla contra los incendios se acerca a su fin tras un mes de agosto devastador La batalla frente a la peor oleada de incendios en España se acerca a su fin, según Protección Civil, y este sábado es el primer día, en tres semanas, en el que Castilla y León amanece sin fuegos de máxima gravedad ni vecinos evacuados por el fuego. Galicia ha despertado también con las llamas bajo control tras el agosto más devastador en términos de incendios que ha sufrido esta comunidad en lo que va de siglo. (Seguir leyendo)

Se extinguen otros cinco incendios en Galicia y quedan tres controlados Este sábado se han dado por extinguidos otros cinco incendios en Galicia, que han afectado a más de 15.000 hectáreas, y quedan tres controlados, aún pendientes de extinción, los megaincendios de Larouco, Chandrexa y Oímbra-Xinzo de Limia. Según el último balance de medio rural, esta tarde se extinguieron los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.665 hectáreas); Montederramo-Paredes (209,02); A Mezquita-A Esculqueira (10.004) y Avión-Nieva (340,37), en la provincia de Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (1.107,24), en Lugo. Ese fuego de A Pobra de Brollón (Lugo) y el de Avión (Ourense) fueron los últimos que se dieron por controlados, algo que sucedió el viernes. En ese punto continúan los tres megaincendios de Galicia: Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 hectáreas; Chandrexa de Queixa (19.000), y Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 ). Los cinco extinguidos hoy se suman a los que quedaron extintos el viernes: Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 3.296,14 hectáreas), Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.300) y Vilardevós-Vilar de Cervos (2.418,71), todos ellos en la provincia de Ourense.

Vox expresa su enfado con Mañueco por rechazar sus propuestas contra los incendios Varios parlamentarios de Vox en Castilla y León han manifestado este sábado el enfado que tienen con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por rechazar el sobre cerrado con propuestas para mejorar la respuesta ante los incendios forestales, y que les ha llevado a calificar al dirigente autonómico de "energúmeno" y referirse a él como "el tipo". El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha difundido la secuencia del pleno de este viernes en la que se aprecia cómo Mañueco rechazó el sobre que le quiso entregar con la mediación de un trabajador del Parlamento: "Sólo el desprecio con el que trata al ujier os puede dar idea de cómo es el tipo".

Estabilizado el incendio de Lubrín (Almería) y desactivada la fase de emergencia El incendio forestal que desde el pasado jueves afecta a la localidad almeriense de Lubrín ha quedado estabilizado en la tarde de este sábado, por lo que la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha desactivado la fase de emergencia del Plan Infoca en la provincia. Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el fuego, que se declaró en la noche del jueves en el paraje del Barranco Muñoz y que obligó al despliegue de casi 200 efectivos y más de una decena de medios aéreos, se mantiene bajo vigilancia mientras continúan las labores de control y extinción por parte de los equipos del Infoca y de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Barbón anuncia un fondo específico para prevención de incendios para los ayuntamientos El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este sábado que, en los presupuestos del año que viene, habrá un fondo específico para dotar a los ayuntamientos de financiación para que puedan realizar actuaciones de protección contra incendios en las inmediaciones de los pueblos. Barbón ha hecho este anuncio en una visita hoy a Villamayor, en Ibias, donde ha destacado que esta localidad se consiguió salvar de las llamas después de una "lucha titánica" para proteger las viviendas que incluyó la evacuación de los vecinos, ocho de ellos en helicóptero, y el despliegue de un dispositivo especial.

Un medio aéreo trabaja en apagar un incendio en Benimodo (Valencia) tras retirarse dos Un medio aéreo trabaja este sábado en la extinción de un incendio forestal en la localidad valenciana de Benimodo, tras la retirada, gracias a la buena evolución del fuego, de otros dos que se habían movilizado inicialmente, según ha informado el Consorcio provincial de bomberos. El incendio se ha declarado a las 12:49 horas y afecta a vegetación e instalaciones de riego, con proximidad a chalés en la zona del Camino del Tossal, si bien pasadas las dos de la tarde presentaba una evolución positiva.

Asturias pasa al nivel 0 de emergencia con dos incendios estabilizados y tres controlados La Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y Vicepresidenta del Consejo de Gobierno, Gimena Llamedo, ha declarado este sábado el regreso a la fase de emergencia en Situación 0 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA). En estos momentos en Asturias hay dos incendios estabilizados: Ibias y Genestoso, en Cangas del Narcea; y tres incendios controlados: Tineo, Degaña y Somiedo, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en un comunicado.