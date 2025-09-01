Tres de cada cuatro españoles prefiere la tortilla de patatas con cebolla

Tres de cada cuatro españoles considera que la receta de la tortilla de patata española debe hacerse con cebolla y más de la mitad (53,3 %) apuesta por una cocción "poco hecha".

En el caso de la cocción de la tortilla de patatas, hay un 28,9 % que apunta que es mejor dejarla "muy hecha", frente a un 15,5 % que se declina por dejarla "en su punto".

Así se desprende de los datos del tercer análisis Turismo y Gastronomía que ha publicado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado en julio, a partir de casi 3.000 encuestas, en el que se revela la opinión de los españoles ante esta gran disputa en torno a una de las recetas clásicas de la gastronomía española.

El plato más representativo de la gastronomía española

Con todo, para los españoles no es la tortilla de patatas o "española" la receta más representativa de la gastronomía española, sino la paella.

De hecho, cuatro de cada diez encuestados nombra a la paella como el plato típico que más representa a la cocina española y un 24 % la elige como segunda opción.

La tortilla de patatas ocupa el segundo puesto entre los platos más elegidos (26,8 % lo vota en primer lugar y 31,5 % en segundo lugar), y el jamón ibérico completa el podio de los alimentos españoles.

A mucha distancia se sitúan el gazpacho, el cocido madrileño las croquetas y el cordero asado.

El CIS también se detiene en conocer los platos más típicos de la gastronomía española por comunidades autónomas.

En el caso de los andaluces hay empate entre el gazpacho andaluz y el pescado frito (35 %), mientras que los aragoneses votan masivamente por su ternasco (54 %), los asturianos por su fabada (88,3 %) y los canarios por sus papas arrugadas (66,9 %).

Los cántabros votan por su cocido montañés (85 %), los castellano-manchegos se reparten entre queso (33,3 %) y migas (16,3 %), y los castellano-leoneses (34,5 %) por lechazo asado.

Pan tomate en Cataluña (31,2 %), paella en la Comunidad Valenciana (82,6 %), jamón en Extremadura (33 %), pulpo en Galicia (61 %) y callos (71,9 %) en la Comunidad de Madrid, son asimismo otras de las recetas más votadas de la comida regional.

Completan este mapa la marinera murciana (30 %), la menestra navarra (31,1 %), el chuletón del País Vasco (28,6 %), la caballa de Ceuta (58,3 %) y el cuscús (22,2 %), en Melilla.