Madrid
Una avería cerca de la estación madrileña de Atocha lleva a los pasajeros de Cercanías a ocupar las vías
Ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia
EP
MADRID
Pasajeros de Cercanías han ocupado este miércoles las vías en las proximidades de la estación de Atocha tras registrarse una avería en el fluido eléctrico que afecta a las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10.
En concreto, la incidencia se ha producido entre las estaciones de Atocha y Vallecas por una falta de suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora.
Según han trasladado fuentes de Adif y de Renfe a Europa Press, ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
- El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles
- La Guardia Civil investiga una denuncia contra dos agentes de la Policía Local de Benejúzar por la muerte violenta de un hombre
- Comienzan a llegar los requerimientos de Hacienda por la Renta: a partir de esta fecha
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en El Campello
- El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
- Alicante se vacía
- Los dos parkings del Aeropuerto de Alicante que ahora son uno: Apárkate puede alcanzar las 3.000 reservas mensuales