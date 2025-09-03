Marruecos
Condenan a dos años y medio de prisión a la feminista marroquí acusada de blasfemia
Su delito, publicar una imagen con la frase "Alá es lesbiana".
Efe
Rabat
El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó este miércoles a dos años y medio de prisión a la activista feminista marroquí Ibtissam Lachgar, conocida como "Betty", por el delito de "atentar contra la religión islámica" tras publicar una imagen con la frase "Alá es lesbiana".
Según informó a EFE una fuente de la defensa, Lachgar fue condenada también a pagar una multa de 50.000 dirhams (unos 4.700 euros).
Lachgar publicó recientemente en su cuenta en Twitter una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la expresión "Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)" y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de "fascista" y "misógina".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
- El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles
- La Guardia Civil investiga una denuncia contra dos agentes de la Policía Local de Benejúzar por la muerte violenta de un hombre
- Comienzan a llegar los requerimientos de Hacienda por la Renta: a partir de esta fecha
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en El Campello
- El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
- Alicante se vacía
- Los dos parkings del Aeropuerto de Alicante que ahora son uno: Apárkate puede alcanzar las 3.000 reservas mensuales