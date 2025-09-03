Sanidad confía en que los sindicatos "reconsideren" su decisión de no acudir a una nueva reunión del Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad ha decidido mantener la reunión prevista para este jueves 4 de septiembre con los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación para abordar el Estatuto Marco. Las organizaciones han anunciado este martes que no acudirán al encuentro hasta tener una propuesta final del texto con las alegaciones de las comunidades autónomas. Sanidad confía en que los sindicatos "reconsideren su decisión y participen en la reunión por el bien de los profesionales y del conjunto del Sistema Nacional de Salud".

Las organizaciones sindicales SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han comunicado que no acudirán al encuentro convocado por el departamento que encabeza Mónica García. Señalan que la negociación debe continuar a partir del 16 de septiembre y en base a un nuevo texto del anteproyecto de Ley que incluya las alegaciones realizadas por las comunidades autónomas.

Las alegaciones

"Consideramos inadecuado mantener la reunión del día 4 de septiembre dado que requerimos poder contar previamente con una nueva versión del anteproyecto de ley del Estatuto Marco que incluya las alegaciones realizadas por las CCAA, y no al revés, a fin de que podamos fijar nuestra posición final", han explicado los sindicatos en un comunicado conjunto.

Sin embargo, este miércoles Sanidad ha reafirmado su intención de mantener la reunión prevista en el ámbito de negociación "porque su objetivo es terminar de perfilar el texto del Estatuto Marco con aquellas cuestiones que sí puede contemplar este instrumento normativo (como la carrera profesional, la movilidad, las guardias o las condiciones de trabajo, entre otras), y no con otras, como las retribuciones o la jubilación, que, aunque han sido planteadas por los sindicatos del ámbito, no competen a este departamento".

Invadir competencias

Un informe jurídico confirma que incluir estos asuntos en el Estatuto Marco supondría invadir competencias, señala el Ministerio. En la misma línea, prosigue, las comunidades autónomas han advertido de esta cuestión y han solicitado que se aborden "en el foro correspondiente, dado que las retribuciones deben regularse a través de las leyes de presupuestos y la jubilación forma parte del ámbito propio de la legislación de la Seguridad Social".

Imagen de archivo de una concentración frente al Ministerio de Sanidad / Jesús Hellín/Europa Press

El Ministerio apunta que la siguiente fase de negociación debe trasladarse al Foro Marco de Diálogo Social, espacio en el que participan las comunidades autónomas, las organizaciones sindicales y el propio departamento y que tiene previstas varias reuniones para la segunda quincena de septiembre. Por su parte, la jubilación anticipada y parcial corresponde a otros departamentos ministeriales, que ya están tramitando distintas modificaciones normativas al respecto, indican.

Sanidad "reitera su compromiso con avanzar en la negociación del Estatuto Marco y con mantener un diálogo abierto y transparente con los representantes del ámbito sanitario". Asimismo, confía en que los sindicatos "reconsideren su decisión y participen en la reunión del día 4 por el bien de los profesionales y del conjunto del Sistema Nacional de Salud".