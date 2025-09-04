La Policía Nacional alerta de la estafa del alquiler vacacional: “Si ves estas cinco señales, ahí no es”

Septiembre no solo es el mes de la vuelta a la rutina: también lo es de las escapadas de última hora. Y es justo ahí donde los estafadores encuentran terreno abonado para lanzar sus anzuelos. La Policía Nacional ha publicado una alerta en redes sociales que puede ahorrarte más de un disgusto. Si estás buscando un alquiler vacacional y detectas alguna de estas cinco señales, lo más probable es que estés ante un fraude.

1. Siempre dicen que están en el extranjero

Ya sea un supuesto propietario español o extranjero, suele afirmar que no vive cerca. A menudo acompaña su historia con explicaciones detalladas para parecer más convincente, incluso llegando a pedirte una transferencia internacional.

2. Demasiado profesional para ser real

Uno de los anzuelos más peligrosos es cuando el estafador se presenta con contratos y documentos que parecen impecables. Puede llegar a solicitarte una copia de tu DNI en las primeras fases de la reserva. Ese exceso de formalidad es una bandera roja: lo que busca realmente es robar tu identidad.

3. La prisa es su arma favorita

Si te presionan con frases como “tengo otros interesados” o te dan un plazo de 24 horas para decidir, desconfía. La urgencia es una técnica clásica para que no tengas tiempo de reflexionar ni de comprobar si la oferta es fiable.

4. El pago por adelantado que nunca llega a nada

Otra señal inequívoca es que pidan un depósito mediante transferencia bancaria para “asegurar” la reserva. Pueden prometer que te reembolsarán el dinero si algo falla, pero es falso. Recuerda: Airbnb nunca gestiona pagos ni reservas de alojamientos que no estén en su plataforma, y jamás te pedirá que transfieras dinero de esta manera.

5. Se hacen pasar por empresas oficiales

Para generar confianza, pueden presentarse como socios de compañías reconocidas. Pero cuidado: los sitios web de terceros no tienen nada que ver con Airbnb ni con otras plataformas. Es una táctica de usurpación de marca para darle credibilidad a la estafa.

Consumo impone a Airbnb el bloqueo de casi 66.000 anuncios ilegales de pisos turísticos / Europa Press

Cómo protegerte de los fraudes en alquileres vacacionales

Reserva siempre en plataformas oficiales que ofrezcan sistemas de pago seguros.

que ofrezcan sistemas de pago seguros. Desconfía de precios demasiado bajos para la ubicación o temporada.

para la ubicación o temporada. Verifica la existencia del alojamiento buscando fotos en Google Maps o preguntando directamente al supuesto propietario datos verificables.

buscando fotos en Google Maps o preguntando directamente al supuesto propietario datos verificables. No compartas tu DNI ni datos bancarios fuera de canales oficiales.

La Policía Nacional insiste: “si ves estas cinco señales, ahí no es”. Un recordatorio que cobra más sentido que nunca en septiembre, mes en el que muchos aprovechan los últimos días de verano para viajar.

Unas vacaciones pueden empezar con la ilusión de un apartamento con vistas al mar y acabar en pesadilla si caes en el engaño. La mejor defensa es la prevención.