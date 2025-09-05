Así entran los ladrones en tu casa: cómo protegerse de las técnicas más comunes de intrusión

No hacen ruido, no dejan rastro y apenas tardan unos segundos. Así entran los ladrones en tu casa. El verano, con tantas viviendas vacías por vacaciones o jornadas reducidas, multiplica las intrusiones.

El Observatorio de Securitas Direct ha publicado un informe con las técnicas de robo más comunes en España. El dato que más alarma: el 80% de los robos se produce por la puerta principal, lo que convierte a este punto en el elemento más vulnerable de cualquier hogar.

Bumping e impresioning: la amenaza invisible

Los métodos más peligrosos no son los más espectaculares, sino los que pasan desapercibidos.

Bumping : una llave especial y un golpe seco bastan para abrir la puerta sin esfuerzo.

: una llave especial y un golpe seco bastan para abrir la puerta sin esfuerzo. Impresioning: una lámina moldeable dentro del bombín permite crear una copia perfecta de tu llave.

Ambas técnicas tienen algo en común: no dejan señales de forzamiento, lo que complica incluso demostrar que ha habido robo.

El bumping es hoy una de las formas más frecuentes de forzar una cerradura. Con una llave especial, conocida como llave bump, los intrusos golpean el cilindro hasta lograr que los pistones salten y la puerta se abra. Todo ello en cuestión de segundos.

El impresioning es otra técnica cada vez más extendida. Consiste en introducir una lámina moldeable en la cerradura para obtener una copia de la llave original. La ventaja para los delincuentes: no dejan rastro, ya que no es necesario manipular el bombín ni forzar la puerta.

Escalo, ganzúas y radiografías: lo de siempre, pero efectivo

No han desaparecido los métodos clásicos. Trepar fachadas (escalo), manipular la cerradura con ganzúas o deslizar una radiografía para abrir el pestillo siguen funcionando cuando la puerta no está cerrada con llave. Técnicas viejas, sí, pero todavía muy rentables para los delincuentes.

El escalo , que implica trepar por fachadas o vallas para alcanzar balcones, ventanas o tejados.

, que implica trepar por fachadas o vallas para alcanzar balcones, ventanas o tejados. Las ganzúas , herramientas con las que se manipula directamente la cerradura, aunque solo funcionan si la puerta no está bien cerrada.

, herramientas con las que se manipula directamente la cerradura, aunque solo funcionan si la puerta no está bien cerrada. El resbalón, que aprovecha puertas sin llave echada. Basta con deslizar una radiografía o tarjeta de plástico entre el marco y el pestillo para abrir sin forzar.

Aunque puedan parecer rudimentarias, estas técnicas siguen siendo eficaces en muchas viviendas con medidas de seguridad insuficientes.

Cómo blindar tu casa de verdad

La buena noticia es que también hay defensas eficaces. Según el informe, cada vez más hogares optan por:

Puertas blindadas o de seguridad (presentes en casi la mitad de las viviendas).

(presentes en casi la mitad de las viviendas). Videoporteros con cámara (32%).

(32%). Rejas en accesos secundarios (25%).

(25%). Y, sobre todo, alarmas con cerraduras inteligentes conectadas a una CRA.

Estas cerraduras antirrobo resisten bumping, impresioning, ganzúas y radiografías, y permiten una respuesta inmediata ante cualquier intento de manipulación.

Frente a cada nuevo sistema de intrusión, la tecnología ofrece soluciones más avanzadas. Una de las más recomendadas es la cerradura inteligente integrada con una alarma conectada a una central receptora (CRA). Este tipo de cilindros antirrobo resisten bumping, impresioning, ganzúas o resbalones, y permiten una reacción inmediata en caso de manipulación.

Además, el Observatorio de Securitas Direct revela que el 48% de los hogares en España ya cuenta con una puerta blindada o de seguridad, mientras que un 32% dispone de videoportero con cámara y un 25% de rejas en ventanas o accesos secundarios. A esto se suma que uno de cada cinco españoles ya ha instalado una alarma conectada, reforzando así la protección integral de su vivienda.

En definitiva, aunque los ladrones perfeccionan sus técnicas, también crece la capacidad de los hogares para hacer frente a las intrusiones. Blindar la puerta, instalar cerraduras inteligentes y contar con sistemas de alarma conectados son hoy las medidas más eficaces para impedir que se cumpla el titular: “Así entran los ladrones en tu casa”.