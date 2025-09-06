Alerta de la Policía Nacional con esta última estafa en la que ofrecen dinero a cambio de "likes"
Está llegando especialmente a usuarios muy presentes en redes sociales
En los últimos meses se ha convertido en rutina para muchos jóvenes (y otros no tanto) el recibir en su teléfono móvil una oferta laboral en redes sociales. En ella se indican unas condiciones muy favorables, en ocasiones de miles de euros, por el simple hecho de dar "like" a varios vídeos en distintas plataformas.
Las muchas denuncias interpuestas han obligado a la Policía Nacional a advertir del peligro que conlleva esta estafa: "Al principio te pagarán por hacerlo, pero enseguida dejarán de hacerlo", ha comentado un agente en el último vídeo publicado por la cuenta oficial de la Policía Nacional.
"Mucho cuidado, porque puedes usar tus datos personales para abrir cuentas bancarias o soliciarte que realices grandes inversiones prometiendo granes beneficios. Al final, solo te quedarán deudas y no podrás recuperar tu dinero", finaliza el vídeo, poniendo en alerta así a la sociedad ante un nuevo tipo de estafa digital.
- La Guardia Civil vuelve a detener en Ibi al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
- David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
- Seis colegios privados de Alicante entre los 100 mejores elegidos por la revista Forbes
- La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos
- Torrevieja aprueba por 4 millones el último proyecto que concluye las obras del Puerto
- Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Alicante: hasta un 20 % de descuento para reducir el 'tasazo
- Aparcamiento durante 12 horas por 0,99 euros en los parkings de Paseo del Mar de Torrevieja
- El Peret de Alicante: otro esqueleto urbano en el centro