Alerta de la Policía Nacional con esta última estafa en la que ofrecen dinero a cambio de "likes"

En los últimos meses se ha convertido en rutina para muchos jóvenes (y otros no tanto) el recibir en su teléfono móvil una oferta laboral en redes sociales. En ella se indican unas condiciones muy favorables, en ocasiones de miles de euros, por el simple hecho de dar "like" a varios vídeos en distintas plataformas.

Las muchas denuncias interpuestas han obligado a la Policía Nacional a advertir del peligro que conlleva esta estafa: "Al principio te pagarán por hacerlo, pero enseguida dejarán de hacerlo", ha comentado un agente en el último vídeo publicado por la cuenta oficial de la Policía Nacional.

"Mucho cuidado, porque puedes usar tus datos personales para abrir cuentas bancarias o soliciarte que realices grandes inversiones prometiendo granes beneficios. Al final, solo te quedarán deudas y no podrás recuperar tu dinero", finaliza el vídeo, poniendo en alerta así a la sociedad ante un nuevo tipo de estafa digital.